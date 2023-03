Especialistas del IMSS reconstruyen seno de paciente con cáncer de mama

Con una novedosa técnica reconstructiva basada en tejidos autólogos, médicos especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, reconstruyeron el seno izquierdo de la derechohabiente María “N”, quien fue sometida a una mastectomía, luego de ser diagnosticada y tratada contra el cáncer de mama en 2019.

Alan Sostenes Vázquez Ramos, cirujano plástico reconstructivo adscrito al HGZ No. 2, detalló que María “N” fue diagnosticada con cáncer de mama y sometida a una cirugía de mastectomía, en la que se le removió totalmente el seno izquierdo, para, posteriormente, recibir quimioterapia y radioterapia, tratamientos con los que erradicó la enfermedad.

Además, el especialista expuso que se le realizó un procedimiento de colgajo, también conocido como reconstrucción con tejido autólogo, proveniente de la zona del vientre, en la que se tomó una porción de piel y tejido muscular que se injertó en el área del seno izquierdo y con técnicas quirúrgicas se le dio la forma, aspecto y peso acorde a la paciente.

Amplió que, generalmente, los injertos con tejidos autólogos son la mejor opción para esta clase de reconstrucción, ya que proveen un aspecto más natural y se comportan más como el tejido mamario original en comparación con los implantes artificiales.

“Cuando me quitaron el seno me sentí triste y derrotada, pero le dije a mi esposo que si algún día tendría la oportunidad de reconstruirme lo haría y conforme pasé el tratamiento el tiempo pasó y dejé de pensar en ello. No creía que se fuera a dar, hasta que los médicos del IMSS me señalaron que podía hacerse, eso me entusiasmó, sobre todo porque no tendría que viajar o acudir a otro hospital que no fuera el de mi ciudad”, declaró María “N”.