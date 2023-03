Desapareció tras tomar un taxi por aplicación: semanas después su cuerpo fue hallado en un carrito de supermercado

En todos los países las desapariciones son una constante, el dolor de no saber nada de sus seres queridos hermana a quienes lo sufren, buscar día y noche, guardar la esperanza de que las personas vuelvan, pero a veces la ilusión termina de la peor manera, cuando se vuelve a tener noticias de aquellos a quienes se les lloró su ausencia, pero no son las que se esperaban. Tal es el caso de Rosa Chacón, una joven hispana de 21 años que desapareció el pasado 18 de enero, tras tomar un taxi por aplicación.

Su familia narró que abordó el vehículo en el bloque 2800 de St. Louis Avenue, en La Villita, Chicago. El conductor se dirigió al bloque 2400 de Western Avenue. Pasaban de las 10 de la noche, a la mañana siguiente llamó a su papá, pero se cortó la llamada, ya no supieron más de ella, por lo que se reportó su desaparición y se comenzó una búsqueda. Para poder encontrarla contrataron un detective privado, quien fue quien les informó donde abordó la unidad y la ruta que siguió. También dijo que ella no fue quien pidió el auto, aunque al momento no se sabe quién lo pidió.

Su madre, también llamada Rosa, dijo que su hija no le dijo a dónde iba ni con quién, por lo que no tienen los contactos para indagar con las personas con las que estuvo qué fue lo que pasó. Además, al salir no llevaba ni abrigo ni identificación.

La policía dijo que la joven se había ido voluntariamente. Foto: especial.

El hallazgo del cuerpo

El 18 de marzo Rosa iba a cumplir 22 años, sus padres ansiaban que volviera para esa fecha, pero pocos días antes de la celebración, su cuerpo fue hallado en un carrito de supermercado, a tan solo dos cuadras de su casa. Estaba amarrada y envuelta en sábanas. Fue el investigador privado contratado por su familia quien confirmó la identidad de la joven. El cadáver fue sometido a una autopsia por forenses del condado de Cook, sin embargo, aún no se han dado a conocer las causas ni el tiempo de la muerte.

Su familia acusa lentitud en la respuesta de las autoridades en la búsqueda de la joven, pues aseguran que cuando la reportaron les dijeron que lo más segura es que ella había huído por su propia voluntad. También dijeron que no les han dado información sobre el hallazgo de su hija ni nada relacionado con su muerte. Por ello, la comunidad está ofreciendo una recompensa de 15,000 dólares para quien brinde información sobre los hechos.

