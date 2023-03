Máxima tensión en Europa: Polonia enviará jets de combate a Ucrania

Polonia será el primer país, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que entregará cuatro aviones caza de concepción soviética Mig-29 "en los próximos días" a Ucrania, según reveló el presidente polaco Andrzej Duda. "En un primer tiempo vamos a entregar en los próximos días (...) cuatro aparatos plenamente operativos a Ucrania", comentó el mandatario.

Añadió que "hay otros aparatos en mantenimiento ahora mismo, y probablemente serán entregados de manera sucesiva". Además, el presidente precisó que su nación cuenta con 15 cazas MiG, heredados en los años 1990 de las fuerzas armadas de la República Democrática alemana (RDA). "Esos MiG siguen en servicio en la fuerza aérea polaca. Son los últimos años de explotación de esos aparatos, que se mantienen operativos en su gran mayoría", dijo.

Polonia cuenta con 15 cazas MiG. Foto: especial.

Cabe mencionar que los MiG que serán entregados a Ucrania serán reemplazados por los aparatos surcoreanos FA-50 que Polonia adquirió en fechas recientes, y posteriormente serán sustituidos por F-35 norteamericanos. Por su parte, el portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yuriy Ignat, declaró que "los MiG no resolverán los problemas, necesitamos F-16. Pero los MiG contribuirán a reforzar nuestras capacidades", haciendo referencia a que su nación quiere los aviones F-16 de Estados Unidos.

EU habla sobre la decisión de Polonia

Tras el anuncio de Andrzej Duda, la Casa Blanca aseveró que la decisión de Polonia sobre convertirse en el primer país en enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania "no cambia" su decisión de no enviar sus propios cazas a Kiev. "No cambia nuestro análisis con respecto a los F-16", señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, hablando sobre que su país no enviará aviones de combate a Ucrania.

EU no enviará aviones caza a Ucrania. Foto: especial.

Hasta ahora, Rusia no ha reaccionado al anuncio polaco, pero el Kremlin repitió en varias ocasiones que los suministros de armas occidentales a Kiev solo prolongará el conflicto y los "sufrimientos" de la población civil, sin cambiar los "objetivos militares" de Rusia en Ucrania.

