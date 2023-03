El emotivo abrazo de una mamá al ver libre a su hijo: lo condenaron a 400 años por un crimen que no cometió

Un hombre llamado Sidney Holmes, finalmente fue puesto en libertad luego de pasar 34 años tras las rejas en la Cárcel Principal del Condado de Broward, Florida, Estados Unidos. El hombre de 57 años pagaba una sentencia de 400 años por un delito que no cometió. Fue condenado en abril de 1989 por un supuesto robo a mano armada, y la única prueba en su contra era conducir un vehículo similar al que se usó en el crimen. Sin embargo, finalmente se ha esclarecido el caso y el señor fue exonerado el pasado lunes 13 de marzo. Ahora vuelve feliz con su familia y dice no guardar ningún tipo de rencor en contra de quienes lo encerraron injustificadamente.

Lo primero que hizo al salir de la cárcel fue abrazar a su madre, evento que quedó guardado en la prensa local. FOTO: Canal 10 de EU

"Solo tengo que seguir moviéndome", declaró ante la prensa

El caso de Sidney Holmes se reabrió cuando se comunicó con la Unidad de Revisión de Condenas de la Oficina del Fiscal del Estado para decirles que era inocente del crimen. Esto ocurrió en el 2020. Luego los discales revisaron a detalle su caso y se dieron cuenta de que jamás fue el responsable del robo a mano armada. A pesar de los años perdidos, pues en ese entonces solo tenía 20 años... el señor dijo que no le guarda rencor a las personas que lo encarcelaron.

"No puedo tener odio", aclaró. "Solo tengo que seguir moviéndome."

Las víctimas no pudieron identificarlo como su agresor

La única prueba en contra de Sidney Holmes, era que manejaba un clásico automóvil de la época, un Oldsmobile Cutlass de color marrón. Lo vieron conduciendo en el verano de 1988 al sur de Florida, y debido a que el hermano del testigo asaltado declaró que dos personas llevaban dicho vehículo, la policía lo "cazó" hasta que los fiscales lo enjuiciaron en abril de 1989. Lo que pasó el día del incidente es que los delincuentes se estacionaron detrás de la víctima, se bajaron y les robaron. A pesar de que la descripción física del conductor no coincidía físicamente con el señor, fue condenado.

Se acercó año con año a la Unidad de Revisión para que le pusieran atención a su caso, hasta el 2020 se reanudó la investigación. FOTO: Canal 10 de EU

El caso presentó muchas inconsistencias. Incluso seis personas testificaron que el día del asalto Sidney Holmes se encontraba en casa de sus padres. Esto no fue suficiente y debido a que la víctima terminó por elegir al señor como el presunto agresor, terminó tras las rejas. Los fiscales —al principio— pidieron una condena de 825 años... y "solo lo sentenciaron" a 400.

El fiscal Peter Magrino declaró en ese momento que la razón de la larga recomendación era "para asegurarse que no sería liberado de prisión mientras respirase". Detalló que no pidió cadena perpetua ya que Sidney Holmes habría sido elegible para libertad condicional después de 25 años. Cabe destacar que, usaron todos los recursos de la ley para que se aumentaran los años de sentencia a Sidney Holmes. Incluso usaron en su contra el hecho de que no nombró a los supuestos cómplices del asalto.

Dijo no guardar rencor en contra de quienes lo encarcelaron y aseguró que solo se seguirá moviendo para continuar con su vida. FOTO: Canal 10 de EU

Luego de terrible letargo, la Oficina del Fiscal del Estado de Broward concluyó que "no hay evidencia que vincule a Sidney Holmes con el robo". Por su parte, la Unidad de Revisión de Convicciones descubrió que la identificación de los testigos probablemente era una "errónea", debido a las prácticas poco confiables de alineación en ese momento. Además, ambas víctimas también declararon —el año pasado— que el hombre de 57 años debería de ser liberado.

Deben pagarle más de un millón de dólares

Se supone que los exonerados deben de recibir 50 mil dólares por año de encarcelamiento injustificado. En total, el estado le pagaría a Sidney Holmes un millón 700 mil dólares —o sea 32 millones 242 mil 438 pesos mexicanos— pero solo 10 de 84 personas en todo el estado han sido compensados, afirmó el Proyecto Inocencia de Florida.

Tenía solo 20 años cuando fue encarcelado injustificadamente. Pasó 34 años en prisión injustificadamente. FOTO: Sheriff de Broward

