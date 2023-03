Increíble: Japón descubre que tiene más del doble de islas de las que creía

Una nueva medición realizada por autoridades japonesas reveló algo sorprendente: la nación asiática tiene más del doble de islas que las que tenía considerada en el registro más reciente.

La Autoridad de Información Geoespacial de Japón, (GSI, por sus siglas en inglés) señaló que el archipiélago japonés se compone de 14 mil 125 islas, más del doble que las 6 mil 852 islas contadas en el más reciente registro, que data de 1987.

Esta diferencia se debe a que las herramientas y la tecnología de medición empleada por la agencia ha mejorado a lo largo del tiempo, lo que hace que las cuentas actuales sean más fidedignas que las hechas hace más de 30 años.

"La definición de islas se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero no existe un acuerdo internacional sobre el método de contar islas, por lo que contamos tierra con una circunferencia de 100 metros o más y que se haya formado naturalmente", explicó la GSI.

En la nueva medición, realizada con la ayuda de fotografías aéreas y diversos softwares de identificación, se registraron más de 120 mil promontorios, pero solo 14 mil 125 de ellos tienen las características necesarias para ser consideradas islas.

El descubrimiento de las islas adicionales, no obstante, no supone un aumento en la superficie del territorio de Japón ni una ampliación de sus aguas territoriales, las cuales se mantienen sin cambios. Además, no comprende islas o islotes ubicados en lagos y ríos.

