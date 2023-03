Misterio resuelto: revelan qué es la extraña bola de metal en Japón, ¿es o no una amenaza?

La misteriosa bola gigante de metal dejó de serlo luego de revelarse su origen, además de confirmarse si representa una amenaza para la humanidad. El hallazgo del objeto se dio la semana pasada cuando una residente de la playa de Enshuhama en la ciudad de Hamamatsu en Japón encontró la esfera lo que agudizó la crisis mundial sobre los avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNI) reportados en las últimas semanas.

La bola de hierro fue vista por primera vez el pasado martes 21 de febrero alrededor de las 8:45 de la mañana (hora local) cuando una mujer la halló y temió que se tratara de una mina explosiva por lo que de inmediato llamó a la policía. Al llegar al sitio, las autoridades resguardaron el lugar al restringir el acceso a esa parte de la playa en Intercambio Tsuboi de la Ruta Nacional 1, que la acordonó 200 metros a su alrededor.

Las especulaciones sobre el origen de la estructura de metal surgieron al asegurar que se trataba de un OVNI que había caído del cielo, o bien algún dispositivo espía que llegó desde las profundidades del mar, o bien, podría tratarse de una mina explosiva. Sin embargo, una semana después del hallazgo del misterioso material, las autoridades japonesas revelaron qué tipo de estructura es.

La bola de metal fue vista el 21 de febrero. Foto: Especial

La teoría de que era una mina explosiva fue la que más mantuvo alerta a las autoridades japonesas ya que habían localizado dos puntos de enganche, cada uno colocado en cada de sus polos.

¿Qué es la bola de metal de Japón?

Tras movilizarse los equipos especiales japoneses y luego de analizar la estructura esférica de hierro, las primeras conclusiones a las que llegaron fue que no se trata de una mina explosiva, ya que en su interior no se encontró nada, estaba completamente hueca, por lo que la hipótesis de ser una bomba quedó descartada.

Asimismo, se concluyó que la bola de metal no cayó del cielo por lo que provino del mar. Durante el análisis los expertos nipones encontraron que la estructura tenía percebes (crustáceos) pegados a la superficie de la bola. Al respecto, el jefe de la Oficina de Gestión de Costas y Ríos de la prefectura de Hamamatsu, Hiroyuki Yagi, dio la conclusión sobre lo que se trata esa bola de metal.

Según declaró para el New York Times, Yagi concluyó que la bola de metal no se trata de un OVNI ni un artefacto espía ni una arma explosiva, aseguró que la estructura no es más que una boya perdida. Por lo tanto, al ser un deshecho de una embarcación, aquel artefacto sería convertido en basura dada su inutilidad.

Tras el misterio resuelto sobre la bola de metal en Japón, ayer en Rusia se reportó un avistamiento más sobre un Objeto Volador No Identificado que llevó al gobierno europeo a cerrar el espacio aéreo durante horas para localizar el OVNI visto cerca del Aeropuerto de San Petersburgo. El gobierno local desplegó un par de aviones de combate para revisar el lugar, pero aún no han reportado nada sobre el asunto.

