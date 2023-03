FOTOS: revelan el interior de la lujosa mansión de Putin, donde "oculta" a su novia gimnasta

El Heraldo Digital ya te había compartido que el mandatario ruso, Vladímir Putin tendría su escondite en el bosque del lago Valdai, ubicado en el centro del distrito de Valdaysky del óblast de Novgorod en Rusia. Te detallamos que allí estaría su "nido de amor" junto con la supuesta madre de sus hijos, la la ex gimnasta olímpica, Alina Kabaeva. Ahora traemos las imágenes del interior de la propiedad y quedarás estupefacto con las impresionantes fotografías de la lujosa propiedad. Se trata de una mansión localizada muy cerca de Moscú, que cuenta con más de mil 200 metros cuadrados de terreno. Entre lo destacable, podemos adelantarte que la mansión cuenta con un enorme candelabro —aparentemente decorado con rubíes—, sillas doradas, además de pisos y paredes de mármol.

La vasta propiedad en el lago Valdai está a unos 400 kilómetros al noroeste de Moscú. FOTO: Sitio web del líder opositor Alexei Navalny

Tiene un estilo "campestre" pero con el lujo de una mansión

De acuerdo con los informes de la impresionante propiedad, fue construida en su totalidad a base de madera y con un estilo conocido como "dacha rusa", o sea que pretendía que su fachada luciera "de lo más común" aunque por dentro desbordara el lujo y la excentricidad de un millonario. El hogar de la medalla de oro —en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004— y de bronce —en la justa de Sydney 2000— de 39 años se filtró gracias a un ejecutivo a cargo de la construcción que trabajó en la casa hasta el 2005. Esta propiedad fue comprada por el líder ruso y valuada en 100 millones de libras esterlinas —o sea dos mil 178 millones 230 mil pesos mexicanos—.

No se ha podido "confirmar" o "desmentir" la relación entre estos dos, sin embargo, se cree que solo altos funcionarios rusos saben la verdad de su noviazgo. FOTO: East2West

Vladímir Putin usó un fondo para sobornos para adquirir la propiedad

La exhorbitante cantidad se consiguió utilizando un fondo para sobornos en Chipre, al menos así lo afirmó el sitio de investigación ruso The Project. Y es que la mansión fue hecha a la medida para la familia del líder ruso. Se dice incluso que toda su decoración más las amenidades, fueron inspirados por el amor de Vladímir Putin hacia su natal San Petersburgo y su Museo del Hermitage del siglo XVIII. Entre las excéntricas habitaciones podemos encontrar un estudio del presidente ruso, "adornado" con muebles de caoba ornamentados, además de teléfonos seguros que solo usan los altos funcionarios del Kremlin de Moscú.

Entre otras amenidades se supo que la casa tiene una alberca de lujo con piso y paredes de mármol. FOTO: Sitio web del líder opositor Alexei Navalny

¿Qué lujos podemos ver en la mansión del líder ruso?

Entre otros de los lujos que se da el presidente, se ven en las fotografías de las habitaciones... sillas doradas alrededor de una enorme mesa de vidrio. Lo qué más ha impactado ha sido un candelabro esférico con hojas doradas colgando del techo. Según comentó el contratista, se animó a los invitados a extender la mano y tomar una de "las hojas doradas". Así pues, también vimos otro candelabro de gran tamaño con un decorado de rubíes, aparentemente. Se dice que una empresa constructora, propiedad del "banquero de Putin", el empresario Yuri Kovalchuk, llevó a cabo el trabajo en la mansión que se completó en 2020.

Versiones periodísticas también afirman que la propiedad de Alina Kabaeva —novia de Vladímir Putin— se encuentra solo a 800 metros de Valdai, y que la residencia se encuentra fuertemente custodiada. Incluso, funcionarios anónimos afirmaron que habían visto niños en las instalaciones y las imágenes de satélite tomadas entre 2016 y 2020 mostraban un parque infantil en el bosque —que se cree— que fue construido para la familia. Cabe destacar que la zona también ha sido frecuentada por las parientes lejanas de la ex gimnasta olímpica.

Se cree que el candelabro con rubíes es de los artículos más excéntricos de la mansión. FOTO: Sitio web del líder opositor Alexei Navalny

Asimismo, los chaperones poseen propiedades en el área para resguardar la integridad física de la familia. Debemos recordar que, los informes sobre la existencia de dicha villa surgieron por primera vez en 2021 por el equipo de Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa encarcelado, quien dijo que los fondos del presupuesto se utilizaron para arrendar la propiedad de Kovalchuk.

Tanto Vladímir Putin como Alina Kabaeva negaron en repetidas ocasiones que se encuentran en una relación y por ende que comparten domicilio. En su defensa, funcionarios anónimos que han asistido a las fiestas privadas del líder ruso dicen que nunca los han visto juntos, pero no tienen dudas de que tienen una relación. Esto afirmaría que solo los oficiales de alto rango en el equipo de seguridad del mandatario están al tanto de su arreglo. Otra señal de su cercanía se produjo en el 2014, cuando la ex gimnasta fue nombrada directora del Grupo Nacional de Medios de Rusia, un vasta sociedad gestora mediática de Kovalchuk, a pesar de que no tenía experiencia relevante.

Supuestamente, la decoración, está inspirada en el natal San Petersburgo de Vladímir Putin. FOTO: Sitio web del líder opositor Alexei Navalny

Este puesto le proporciona un ingreso anual de alrededor de 8,6 millones de libras esterlinas —o sea 187 mil 273 millones 467.60 pesos mexicanos—. Y actualmente, no está claro si ella conserva aún el cargo. Cabe destacar que la investigación del proyecto se basó en documentos proporcionados por un denunciante no identificado que fue descrito como un ejecutivo en el "imperio comercial de uno de los amigos más cercanos del presidente". Además, estuvo directamente involucrado en la gestión de una empresa con sede en Chipre que utilizó un fondo para sobornos para el presidente.

Afirmaron que el denunciante se puso en contacto con el sitio porque estaba indignado la invasión rusa a Ucrania y dijo que el régimen de dicho país "debe ser detenido". Asimismo, los documentos vistos por The Project revelaron cómo los amigos cercanos de Vladímir Putin y sus empresas estaban invirtiendo dinero en Ermira, la empresa chipriota que luego se utilizó para comprar propiedades de lujo y satisfacer las necesidades del mandatario y su familia. Aunado a esto, debemos recordar que el dirigente también fue acusado de acumular ganancias con la venta de una marca de vodka que lleva su nombre y que salió al mercado a principios de la década de 2000.

Aunque no esté "al ojo público", sí se sabe que Alina Kabaeva es propietaria de lujosas residencias rusas. FOTO: Sitio web del líder opositor Alexei Navalny

Se dice que los derechos de propiedad del vodka se transfirieron repetidamente entre su amigo de la infancia Arkady Rotenberg y la empresa chipriota. Según estimaciones de The Project, solo las ventas de vodka le habrían valido a Vladímir Putin —al menos— medio millón de dólares entre 2004 y 2019. Por su parte, Alina Kabaeva, ha sido revelada como propietaria de otras residencias de lujo en Rusia, incluido un piso en Sochi, ubicado en el Mar Negro, que se cree que es el apartamento más grande de Rusia.

Cuando el departamento estuvo brevemente a la venta, las visualizaciones en 3D disponibles en línea revelaron sus opulentos interiores, incluido un comedor con pisos y paredes de mármol, pasamanos dorados en las escaleras entre los pisos, entre otros gustos excéntricos. Las propiedades de Alina Kabaeva se registraron a nombre de sus parientes, incluida su abuela.

La habitación con las sillas doradas también tiene un excéntrico candelabro con "hojas doradas" a los que los invitados se les invita "tomar una". FOTO: Sitio web del líder opositor Alexei Navalny

