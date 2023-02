VIDEO | Intentó robar una podadora y terminó linchado: jardineros lo ataron a un poste para que no huyera

Cuando el sujeto pretendía escapar fue retenido por las víctimas. Captura de pantalla

Un hombre pasó minutos de terror y casi termina linchado por jardineros de la ciudad Rosario, en Argentina. La agresión inició cuando el sujeto intentó robar una podadora que se encontraba en el pasto de una de las principales avenidas, pero fue descubierto por trabajadores de la zona, quienes rápidamente arremetieron contra el ladrón y lo amarraron en un poste de luz para que no intentara escapar. De acuerdo con las autoridades locales, el caso se presentó durante la mañana de este jueves y fue necesaria la intervención de policías para rescatar al presunto delincuente y presentarlo ante la justicia.

Según explicaron las autoridades, el presunto delincuente intentó robar una podadora mientras los jardineros se encontraban cortando el pasto en un camellón alejado a donde habían dejado la maquinaria. No obstante, cuando el sujeto pretendía escapar fue retenido por las víctimas, quienes tuvieron que perseguirlo por algunos metros. Una vez que los trabajadores detuvieron al ladrón lo amarraron con una soga y lo ataron a un poste de la avenida, donde transeúntes y automovilistas grabaron el momento para difundirlo en redes sociales.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa a un hombre, en bermudas y playera, siendo amarrado a un poste de electricidad. Las grabaciones rápidamente consiguieron cientos de "me gusta" y obtuvieron decenas de comentarios. "Merecido", "Por ratero, se lo hubiera dejado a los jardineros" "Que bueno, para que no vuelva a delinquir", "Me da mucha risa, pero que bueno que lo hicieron" y "Así deberían hacerle a muchos aquí en México", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes.

Medios locales dieron a conocer que tras el intento de linchamiento, policías de Rosario acudieron al lugar para auxiliar al ladrón y presentarlo ante la justicia. Aparentemente, el ladrón tuvieron que trasladarlo a un hospital de la zona para una valoración médica después de la golpiza que recibió, pero posteriormente fue llevado ante la comisaría de la ciudad.

