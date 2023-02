La historia detrás de Simona, la tiktoker golpeada en vivo: streamers revelan la posible causa de la agresión

Simona, una joven creadora de contenido en TikTok fue tendencia en las redes sociales hace algunos días por un streaming que realizó en compañía de otros tres hombres, pero no fue por la razón como hubiera deseado ya que durante la transmisión en vivo, la influencer fue duramente golpeada por la persona que estaba con ella en el directo. La reacción de los demás streamers del video fue preocupación ya que la víctima de inmediato tuvo una postura nerviosa, aunque tratando de justificar lo sucedido.

La chica española de 23 años de edad participaba con los tiktokes: Sergio Mengual, Iván Sánchez y Rubén Menor. La intención del “en vivo” era tener una charla amena con la mujer en una conversación que tenía como intención ir subiendo de tono. Al notar esa situación, de pronto en la transmisión se escucha la voz de un hombre que comenzó a ofender a los influencers.

Al escuchar a aquel hombre, los tres creadores de contenido incluso invitaron a que se uniera para saludarlo en la charla que era una especie de “flirteo” entre los tres jóvenes con la mujer. En ese momento Simona llamó “cariño” al hombre cuando de repente recibió una fuerte cachetada que le sacudió la cabeza y desacomodo su cabello que quedó sobre su rostro.

Simona fue golpeada en vivo. Foto: TikTok

Al ver la situación, los tres tiktokers se quedaron impactados aún con una sonrisa nerviosa, mientras Simona entre risas y sufrimiento trata de aparentar que todo se encuentra sin problema, para asegurarlo indicó en una primera versión que aquel hombre se trata de su papá, de quien dice estaba enojado con ella y no con ellos: “Es mi padre… sin palabras. No es por vosotros. Es que él ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas”.

La razón por la que golpearon a Simona

Tras la agresión documentada, Simona declaró en los siguientes días en una charla que tuvo en TikTok que el hombre en realidad era su pareja sentimental, que aquel golpe no fue nada y que “sólo le dio dos palizas en su vida”. Aseguró que la reacción del hombre fue lógica ya que si encuentra que está haciendo algo malo la golpeé.

Incluso, Simona aseguró que se trató de algo arreglado para “ganar fama”, y aunque su pareja fue arrestado por la Policía Nacional de España, fue liberado porque la mujer no levantó cargos en su contra. “Ya sé que hay mujeres que sufren maltrato y yo no lo acepto, pero lo hice porque es mi perfil y hago lo que yo quiero”, enfatizó Simona.

Los tres streamers contaron lo que sucedió durante la transmisión donde fue captada la agresión. En entrevista para un programa de televisión local, Sergio Mengual indicó: “Solemos hacer directos metiendo a chicas y preguntándoles quién le gusta más, intentando ligar un rato, pero es todo un show, no lo hacemos de manera real”, dijo, mientras que Iván Sánchez agregó: “Lo hacíamos por entretenimiento y sin querer faltar el respeto a nadie”.

Sergio siguió: “Ella estaba hablando con nosotros hasta que llegó un punto en la retransmisión que le preguntamos cuál de los tres le parecía más guapo. Nos dijo que los tres, que no sabía elegir. Entonces, yo, para fardar un poco, le enseñé una foto mía sin camiseta y, en ese momento, empieza a chillar el supuesto padre y a insultarme poniéndose agresivo.

Yo me quedé en shock y le pedí que se asomase al móvil para explicarle que todo era un show. En el momento que se lo pido, ella le dice 'cariño, asómate' y es cuando vemos la agresión. Mi reacción fue de no dar crédito y le preguntamos quién era, qué había pasado. No justificamos que lo haga un padre, igualmente está mal, pero intentamos preguntar eso porque veíamos que si era su padre no podríamos meter mano.

No veíamos normal esa reacción por parte de un padre. Su coartada no se sostenía por ningún lado y decidimos cerrar el directo después de veinte minutos intentando convencerla de que está anulada como persona, que no es normal que le hagan esto por una tontería... Nos fuimos porque no queríamos que fuera peor, además, no estábamos ahí físicamente", describió Sergio Mengual.

RMG