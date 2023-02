Él es "Bobi", el perro más longevo de la historia, ha vivido 30 años y 267 días

Un total de 30 años y 267 días es lo que ha vivido “Bobi”, un perro de raza mastín portugués que entrará a los Récord Guinness como el can más longevo del mundo. Nació el 11 de mayo de 1992 en Leiria, Portugal, y no sólo es la mascota más vieja viviente, sino que también es la más vieja hasta la fecha, según los registros actuales.

Aún está sano. Foto: Especial.

Durante todo ese tiempo, “Bobi” ha estado con la familia Costa, todos residen en el poblado de Conqueiros. Su caso es muy sorprendente, pues su raza, conocida como “rafeiro do Alentejo” en el país europeo, tiene un promedio de vida de 13 años. Estos perros suelen ser usados para cuidar ganado.

Su edad es real

El comité de los Récord Guinness sabe que sí tiene 30 años porque existe un registro veterinario oficial del año 1992, tanto en el municipio como en el sistema nacional de control portugués SIAC. Su caso se ha vuelto viral en las redes sociales, pues ha conmovido a muchos.

En redes sociales su caso ha llamado mucho la atención. Foto: Especial.

Anteriormente la marca del “lomito” viviente más viejo la tenía “Spike”, un chihuahueño de 23 años, además de que el más viejo era “Bluey”, un pastor australiano que estuvo vivo de 1910 hasta 1939 con un total de 29 años y 5 meses.

Aún es activo

De acuerdo con medios locales e internacionales, “Bobi” tuvo tres hermanos machos, cuyo destino fue muy diferente, pues fueron enterrados por su padre para que no sobrevivieron, ya que tenían ya muchos canes, lo cual era considerado “normal” en ese entonces. Afortunadamente, “Bobi” sobrevivió y permaneció con la familia. Su madre “Gira”, también era de la familia Costa y falleció a los 18 años.

Es muy querido por su familia. Foto: Especial.

“Tenía ocho años. Mi padre era cazador y siempre tuvimos muchos perros”, dijo Leonel Costa, dueño del can, quien atribuye el entorno rural y tranquilo de su localidad a la longevidad de su amigo. Costa afirmó que “Bobi” suele dar paseos por el bosque, aunque cada vez menos por la edad, pero no sufre de dolencias. Entre otras claves de su edad están que nunca ha estado encerrado, come comida de personas y es muy amable con todos, además de que va al veterinario constantemente y al parecer estará con su familia mucho tiempo más.

