Un consulado de EU lanza controvertido tuit con las banderas de Ucrania y la Alemania Nazi

La madrugada de este lunes, en la cuenta oficial de Twitter del consulado estadounidense en Milán, Italia, apareció una publicación que trazaba paralelismos entre Ucrania y la Alemania nazi.

"Todos sabemos la verdad", se podía leer en el tuit, el cual iba acompañado de una imagen de la bandera de Ucrania que cubría de manera parcial el emblema con la esvástica del Tercer Reich. De acuerdo con las autoridades, la publicación fue supuestamente lanzada por un 'hacker', por lo que ya fue borrada.

Imagen publicada en Twitter. Foto: Especial.

Eliminan respuestas del sospechoso

A pesar de la eliminación del contenido, en otros tuits el supuesto intruso ha intercambiado mensajes con otros usuarios, en los que asegura que no proviene de Rusia, sino de Kiev, donde vive desde hace 30 años.

"En cuanto diga mi nombre, me pudriré en una prisión ucraniana. En Ucrania no hay democracia, así que no diré mi nombre", se lee en unos de los tuits en respuesta. Este también fue eliminado.

Unas horas después el organismo estadounidense confirmó haber sido objeto de "un ataque informático". Se aseguró que fue realizado por "desconocidos" que alteraron el contenido "de forma no autorizada".

"El problema se resolvió rápidamente. Estamos trabajando para identificar la causa y a los autores de la intrusión", se lee en el mensaje.

Mensaje del consulado estadounidense en Milán. Foto: Especial.

