Juicio de Genaro García Luna, últimas noticias miércoles 15 de febrero

Este miércoles 15 de febrero se lleva a cabo el décimo tercer día de testimonios en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, y es presidido por el juez Brian M. Cogan.

En diciembre de 2019, García Luna fue detenido en Dallas, Texas, como resultado de una orden de la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que se le acusaba de cuatro delitos: tres de ellos por conspiración y tráfico de drogas y uno por falsear declaraciones.

Este día podría ser la última audiencia del juicio contra García Luna antes de que el jurado comience a deliberar. Este miércoles se espera que se den los argumentos de clausura de Fiscalía y Defensa y el juez haga lectura de instrucciones al jurado.

El exsecretario de Seguridad es acusado de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa. Foto: Reuters.

Ayer el abogado defensor César de Castro, le preguntó al “Rey” Zambada si recordaba haberle dicho en julio de 2013 a las autoridades de Estados Unidos pagó 7 mdd a Gabriel Regino para una supuesta campaña de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox.

Posteriormente la defensa le insistió si no recordaba que a través de Gabriel Regino le mandó dinero a AMLO para su campaña. Zambada señaló que recuerda que Regino le dijo que el dinero era para la campaña, pero no precisó cuál.

El “Rey” argumentó que no, que no recordaba haber dicho eso. "No podría haber dicho eso porque no es cierto", informó en Twitter Keegan Hamilton, periodista de Vice News.

Por su parte Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna reveló sobre cómo fueron adquiriendo las distintas propiedades, las cuales la Fiscalía exhibió como evidencia. La única testigo de la defensa señaló que ella y su esposo tuvieron que comprar casas de manera continua debido a que los medios de comunicación los perseguían, fotografiaban y era muy inseguro.

Décimo tercer día de testimonios en el juicio de García Luna

9:00 | AMLO tunde a la defensa de García Luna por tratar de ligarlo a sobornos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Jesús Reynaldo Zambada García, alias El "Rey”, “resultó más derecho” que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien intentó involucrarlo en un supuesto soborno millonario. Calificó a De Castro como un falsario, calumniador y chueco.

Durante la conferencia mañanera, dijo que el testigo Zambada García, en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, no aceptó los señalamientos de que el dinero que entregó a un mando policiaco era para una campaña. Apuntó que el abogado de García Luna forma parte de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país.

“Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna, y toda la Red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país”, aseguró.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Saldaña.

7:46 | César de Castro y Cristina Pereyra llegan a la Corte de Brooklyn

El periodista mexicano Arturo Ángel por medio de sus redes sociales publicó un video de la llegada de Cristina Pereyra, esposa de García Luna, y el abogado César de Castro a la Corte de Brooklyn:.

