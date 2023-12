IMÁGENES FUERTES: mujer prende fuego a su esposo y ahora enfrenta la prisión

Autoridades de Río de Janeiro, en Brasil, detuvieron a una mujer identificada como Ana María Paixao porque le prendió fuego a su esposo, quien murió varios días después. Luego de escuchar los argumentos de la mujer, un juez la dejó en libertad al no aprobar una orden de arresto en su contra.

Los hechos ocurrieron el día 4 de diciembre de 2023, en el mercado de pescados donde tenían un negocio familiar. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Ana María le prendió fuego al hombre identificado como André Chapeta, pareja sentimental de la presunta victimaria desde 30 años atrás.

Sigue leyendo:

VIDEO: un hombre escapa de la muerte escondiéndose detrás de unos bancos durante un tiroteo, asesinaron a 4 personas

VIDEO: "Oye mujer"...policías de Perú sorprenden con perfecta coreografía junto a una gatúbela

La mujer presuntamente vivía violencia. Crédito: SBT News

Sujeto se muere luego de ser prendido en fuego por su propia esposa, ya investigan el caso

Una de las primeras versiones indicaron que se trató de un crimen por celos, pero no se han dado mayores detalles. El sujeto, sentado en una de las mesas del negocio, fue rociado por líquido inflamable para luego ser prendido en fuego con un encendedor. Las llamas lo envolvieron de inmediato, pero pudo ser trasladado a un hospital.

La mujer simplemente vio al hombre correr por el negocio, para posteriormente ir a la parte de atrás para intentar calmar las llamas, pero no se logra ver nada más del caso. Ana María fue tras de su esposo. Se desconoce la interacción que pudieron haber tenido en ese cuarto donde no había vigilancia electrónica.

Autoridades dejaron libre a la mujer mientras juntan pruebas en su contra

Paramédicos llegaron a la zona para trasladarlo al Hospital Getúlio Vargas; los doctores lo recibieron y atendieron ante las quemaduras en el 90% de su cuerpo, pero con un diagnóstico poco favorable. Finalmente tuvieron razón, y Chapeta murió cuatro días más tarde por las heridas que le provocó el fuego.

Te puede interesar:

IMÁGENES FUERTES: solo hacía un crucigrama en la banqueta y pandilleros lo matan al confundirlo

Quinceañera salió con amigos, pero al llegar a un edificio abandonado la tiraron desde un balcón

La segunda línea de investigación, dicta que durante los 30 años de relación que tuvieron, ella vivió muchos episodios de violencia doméstica, e incluso habría sido golpeada minutos antes de cometer el crimen, es decir, Ana María lanzó el argumento de que fue en defensa propia, pero no hay videos que demuestren esos dichos.

El hombre murió 4 días después de haber sido ingresado al hospital. Crédito: SBT News

Medios internacionales retomaron el caso, y rescataron las declaraciones del jefe de la policía local, Flavio Ferreira, quien aseguró que hasta el momento no hay indicio de que haya sido un caso de defensa, pues "ella no estaba en ese momento en una situación vulnerable, no estaba en una situación en la que sería inminentemente atacada".