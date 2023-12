Alexei Navalny fue encontrado el lunes recluido en una prisión remota en Siberia tras haber desaparecido 20 días, el ahora preso es considerado como el máximo rival político del presidente de Rusia, Vladimir Putin, rompió el silencio sobre su captura y confinamiento en una zona alejada que tiene condiciones extremas al llegar a menos 32 grados Centígrados y estar incomunicada.

El hallazgo del líder opositor sacudió a Rusia dado que se encuentra en vísperas de llevar a cabo la elección presidencial en la que el ex agente de la KGB busca ser reelegido por quinta vez. Tras haber permanecido en silencio durante los 20 días donde no se supo nada de Navalny, finalmente rompió el silencio desde la gélida cárcel.

Alexei Navalny fue localizado ayer en Siberia. Foto: Archivo

¿Qué dijo Alexei Navalny sobre su encarcelamiento?

Navalny compartió su experiencia y la forma como fue trasladado a la cárcel de Polar Wolf, donde se cree que fue enviado por funcionarios del Kremlin. A través su cuenta de X (otrora Twitter), el líder opositor inició su descripción al comparar su físico con el Abuelo Frost, que es el equivalente de Santa Claus.

“Bueno, ahora tengo un abrigo de piel de oveja, un sombrero ushanka (un sombrero de piel con orejeras que cubren las orejas) y pronto conseguiré valenki (un calzado de invierno tradicional ruso). Me dejé barba durante los 20 días de mi transporte”, describió el máximo crítico de Putin quien agregó:

“Ahora vivo por encima del Círculo Polar Ártico. En el pueblo de Kharp en Yamal. La ciudad más cercana tiene el bonito nombre de Labytnangi… Los 20 días de mi transporte fueron bastante agotadores, pero todavía estoy de buen humor, como corresponde a un Papá Noel”, relató el opositor al Kremlin y siguió:

“Me trajeron aquí el sábado por la noche. Y me transportaron con tanta precaución y por una ruta tan extraña (Vladimir - Moscú - Chelyabinsk - Ekaterinburg - Kirov - Vorkuta - Kharp) que no esperaba que nadie me encontrara aquí antes de mediados de enero.

El máximo opositor de Putin rompió el silencio en las redes. Foto: X

Por eso me sorprendió mucho cuando ayer se abrió la puerta de la celda con las palabras: "Un abogado está aquí para verlo". Me dijo que me habían perdido y algunos de ustedes incluso estaban preocupados. ¡Muchas gracias por su apoyo!

El patio es una celda vecina, un poco más grande, con nieve en el suelo. Y vi un convoy, no como en Rusia central, sino como en las películas: con ametralladoras, guantes calientes y botas de fieltro. Y con los mismos hermosos perros pastores peludos.

De todos modos, no te preocupes por mí. Estoy bien. Estoy totalmente aliviado de haberlo logrado finalmente.Gracias de nuevo a todos por su apoyo. ¡Y felices fiestas!”, finalizó el opositor de Vladimir Putin quien se mantiene preso en la remota prisión de Siberia.