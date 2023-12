Ladrón robó el celular de una mujer y descubrió que era violentada por su pareja, así lo denunció en redes

En redes sociales se volvió viral la historia de un presunto ladrón, quien luego de robar el teléfono celular de una mujer, denunció a la pareja de la víctima por violencia de género. Los hechos ocurrieron en Brasil y rápidamente se difundieron en internet, llegando a decenas de países en todo el mundo, donde cientos de internautas felicitaron al supuesto delincuente por "romper el pacto patriarcal" y exhibir al sujeto que golpeaba a su novia.

La víctima del robo fue una mujer llamada Laura Zaffari, quien aparentemente fue asaltada y entregó su teléfono celular al presunto ladrón. No obstante, cuando el supuesto delincuente tuvo el móvil en sus manos, decidió desbloquearlo y comenzó a ver las fotografías y chats de la joven; al revisar lo que había en la galería de fotos, el sujeto encontró evidencias de violencia de género, por lo que utilizó las redes sociales de Laura - que estaban abiertas en el celular - para exponer el caso.

La mujer tenía evidencia de haber sido golpeada. Foto: especial.

Ladrón encontró huellas de violencia de género y denunció al agresor

De esta manera, el presunto ladrón optó por convertirse en "justiciero" y difundió las conversaciones e imágenes donde la joven documento la violencia de género que sufría por parte de su novio, un hombre llamado Kelvin Machulek. El supuesto criminal compartió fotografías donde se ve a Laura con golpes en el rostro, los cuales habrían sido ocasionados por su pareja.

Además, subió las conversaciones de WhatsApp de Laura, donde ella narraba a sus amigas cómo era violentada por su novio. Por si todo esto fuera poco, el supuesto ladrón compartió una conversación entre la víctima y Kelvin Machulek, en la que se lee que no era la primera vez que ella recibía golpes por parte de él. Finalmente, el "justiciero" decidió etiquetar las redes sociales del novio de Laura, para que así quedara en evidencia su identidad.

El ladrón exhibió al agresor. Foto: especial.

Internautas le agradecen por "romper el pacto"

Tras la difusión del material, decenas de internautas volvieron viral el caso y le agradecieron al presunto ladrón por no quedarse callado y difundir la violencia de género que sufría la mujer. "Me preocupa, por un lado que chimba que el man no dude para denunciar a un abusador, pero por otro lado quien sabe a qué peligros la acaba de exponer"; "Un ladrón que rompió el pacto patriarcal"; y "que bueno que denunció por ella", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.