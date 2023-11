Muere tras tomar medicamento para adelgazar previo a la boda de su hija

Trish Webster, una mujer australiana de 56 años, falleció a causa de una enfermedad gastrointestinal tras consumir Ozempic, un fármaco inicialmente aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que ha ganado popularidad como método de adelgazamiento, lo cual ha sido desaconsejado por muchos médicos.

Webster buscaba perder peso para la boda de su hija. Para ello, le fue recetado Ozempic, que simula el efecto de la hormona GLP-1, ralentizando la digestión y prolongando la sensación de saciedad. No obstante, el medicamento puede tener efectos adversos si desacelera en exceso el tránsito gastrointestinal o provoca bloqueos intestinales.

¿Cómo murió Trish Webster?

La combinación de este fármaco con otro medicamento para perder peso, Saxenda, le permitió a Webster perder 35 kilos en cinco meses, pero a un costo inimaginable. El 16 de enero, solo meses antes del evento que tanto anhelaba, su esposo Roy la encontró inconsciente, una escena que describió con dolor a los medios. Esa noche, Webster falleció debido a una enfermedad gastrointestinal aguda. El caso recién fue revelado a los medios.

Aunque no se ha establecido una relación oficial entre su muerte y los medicamentos, Roy Webster advierte sobre su uso, insistiendo en que no valen la pena. Las empresas farmacéuticas, por su parte, enfrentan demandas en Estados Unidos por no advertir adecuadamente sobre los posibles riesgos graves asociados con estos fármacos, que incluyen problemas gastrointestinales potencialmente mortales.

¿Qué han dicho las compañías farmacéuticas?

Las diversas firmas que la producen han asegurado que han realizado exhaustivas investigaciones y que los efectos secundarios gastrointestinales son conocidos en la clase de fármacos GLP-1. Además de que la seguridad del paciente es su prioridad y que se comprometen con la vigilancia y comunicación activa sobre la seguridad de sus productos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en Inglés), por su parte, ha actualizado la etiqueta de Ozempic para incluir advertencias sobre obstrucciones intestinales. Este cambio surge tras recibir múltiples reportes de problemas gastrointestinales de usuarios del medicamento. Muchos consideran que estas medidas están lejos de ser la solución.