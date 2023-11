¿Comenzó el Apocalipsis como en "The Last of Us"? Hombre se contagió de un hongo raro

En un giro que parece sacado de una trama distópica o de "The Last of us", un micólogo de la India de 61 años se ha convertido en el primer humano en ser infectado por un hongo hasta ahora conocido por afligir sólo a las plantas, específicamente a los rosales. La enfermedad, denominada “hoja plateada”, ha saltado el reino botánico, poniendo en evidencia una vez más la intrincada tela de interacciones entre los seres vivos.

Aunque suena como algo alarmante, los expertos han asegurado que por el momento no hay peligro mundial. Este hongo, conocido por sus males sobre los rosales, ha “evolucionado”. Los síntomas iniciales en el micólogo incluyeron tos y una voz ronca, que posteriormente llevó a descubrimientos más inquietantes. Un absceso lleno de pus cerca de la tráquea fue revelado mediante una tomografía computarizada y una radiografía del cuello.

¿Qué le pasó al científico que se infectó con el hongo?

Aunque al principio las pruebas de laboratorio no mostraron signos alarmantes, una técnica especial de tinción desveló la presencia de filamentos fúngicos en forma de raíz, indicativos de una infección por el hongo de la hoja plateada. La manifestación de hifas, estructuras filamentosas típicas de los hongos, en la garganta del individuo, resalta una frontera biológica traspasada.

Las infecciones fúngicas en humanos no son nuevas, pero la mayoría son causadas por hongos bien conocidos y estudiados. Sin embargo, la enfermedad de la hoja plateada representa un enigma en cuanto a su impacto en la salud humana.

¿Habrá un apocalipsis como en “The Last of Us”?

Esta situación evoca la trama del popular videojuego "The Last of Us", donde una infección fúngica desencadena un apocalipsis. Aunque lejos de ser una amenaza global, el caso del micólogo indio plantea preguntas serias sobre las enfermedades emergentes y cómo los patógenos pueden cruzar barreras entre especies.

El origen de esta rara infección permanece en la penumbra, y el micólogo afectado no tiene certeza de cómo pudo haberse contagiado. Con un sistema inmunitario robusto y sin condiciones de salud adversas previas, el paciente representa un caso que desafía el entendimiento actual sobre las infecciones fúngicas. Pero por el momento no es señal de alarma y se necesitan hacer muchas investigaciones.

