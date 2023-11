La policía de Nueva York informó que tras recibir este domingo una llamada que alertaba de una persona herida dentro de un edificio de departamentos en el barrio de El Bronx, elementos de la corporación acudieron durante la mañana hasta el sitio indicado y encontraron a dos personas muertas, una mujer y un niño de 5 años, mientras que el hombre fue hallado ayer sin signos vitales.

Los hechos ocurrieron en un edificio de apartamentos localizado cerca de la calle East 136th Street -sección Mott Haven-, punto hasta el que se trasladaron los uniformados. En el pasillo, al exterior del departamento, los policías encontraron a un hombre apuñalado, mientras que en otra área dentro del mismo inmueble los agentes descubrieron a una mujer y un niño, ambos inconscientes.

Mujer descubrió la escena

Según los reportes policíacos aparentemente fue una mujer quien halló al hombre alrededor de las 6:30 de la mañana de ayer, tirado en el pasillo del primer piso del edificio. Fue entonces que decidió llamar al 911. La policía informó que el hombre tenía una laceración en el torso.

“Vi sangre por todos lados y fue simplemente horrible. Ni siquiera sabía que había otra parte de la familia. Fue simplemente terrible", declaró la mujer a la cadena "NBC" New York.

De acuerdo con otros testimonios de los vecinos, señalaron que las tres víctimas formaban una familia que siempre se habían caracterizado por ser tranquilos y amables.

Encuentran a tres personas sin vida en un departamento de Nueva Jersey

Otras tres personas fueron encontradas este lunes asesinadas a tiros en un apartamento en Nueva Jersey, y la Policía informó que ya entrevista a un presunto sospechoso en relación a este incidente.

La Policía fue quien recibió una llamada acerca de disparos, que le llevó hasta el apartamento, en South Plainfield, donde encontraron a un hombre y una mujer muertos y otro hombre herido, que falleció poco después en un hospital, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía.

Investigación revela ataque premeditado

Indica además que la investigación preliminar ha revelado que no fue un acto aleatorio de violencia -es decir, se supone premeditación- y que no existe ninguna amenaza para el público y ha pedido su cooperación si tienen información. Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas.

