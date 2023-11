VIDEO: sujeto intenta robar una tienda, pero es recibido a golpes por el dueño

Cámaras de seguridad identificaron que un asaltante intenta escaparse con el botín que sacó de una tienda, cuando de pronto fue cachado por el dueño del inmueble comercial que decidió arremeter en su contra para buscar la justicia por mano propia, y sacarlo de su espacio de trabajo.

En el video se puede ver que un sujeto se queda parado en la puerta, vigilando el interior de la tienda donde no hay nadie en el mostrador ni en zonas cercanas. La cámara lo capta agarrando un paquete que no se puede identificar lo que es, pero pretende escapar con prisa.

No se conoce su identitad.. Crédito: Twitter

Lo que no esperaba, es que afuera del inmueble comercial está ni más ni menos que el dueño de la tienda; acababa de llegar en su moto, y rápidamente se bajó de la misma. Sin pensarlo, puso distancia con el ladrón, cuidando su siguiente movimiento que de un momento a otro fue una realidad: lo golpea justo en la cara.

El criminal no hace nada por defenderse, baja la guardia y parece que se inclina por la opción de suplicar que no le hagan daño. Sus palabras no son escuchadas e inmediatamente empieza una golpiza que no tiene precedentes en contra del sujeto que termina en el piso.

Ya en el suelo, hecho bolita, e intentando sufrir el menor daño posible, el sujeto continúa recibiendo puñetazos y patadas. El dueño pretende sacarlo del negocio con violencia, y no muestra interés alguno en detenerlo para que sea presentado ante las autoridades correspondientes. De hecho, lo dejó escapar.

Crédito: Twitter

Del fondo de la tienda sale una señora, quien debería estar atendiendo, pero por alguna razón desconocida no se percató del incidente hasta que tuvo la pelea justo frente a sus ojos. Los hechos habrían sucedido en Aguachica, Colombia, y hasta el momento no se han revelado más datos.

Por su parte, la policía local inició con una campaña en contra de los delitos del hurto y de la extorsión en inmuebles comerciales cercanos a la zona centro de Valledupar, y en la zona céntrica de Aguachica, pero hasta el momento no se ha revelado la detención del sujeto que aparece en el video.