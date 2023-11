General ruso que arremetió contra Putin fue hallado sin vida en circunstancias misteriosas

Vladimir Sviridov, un reconocido general ruso condecorado, fue encontrado sin vida dentro de su casa, luego de que lanzó un contundente mensaje contra el gobierno del presidente Vladimir Putin. De acuerdo con medios locales, el cuerpo del teniente general fue hallado junto con el de su esposa; ambos se encontraban en su recamara y hasta ahora, la causa de los decesos no ha podido ser identificada, por lo que sus muertes son un misterio para los habitantes de Rusia.

Algunos canales de Telegram compartieron que los cuerpos de Vladimir y Tatiana Sviridov llevaban más de una semana sin vida antes de ser descubiertos por las autoridades. De forma preliminar, trascendió que en la vivienda no había rastros de violencia, pero medios locales enfatizaron que la pareja no sufría de ninguna enfermedad que pudiera terminar con sus vidas de manera abrupta.

El teniente general Vladimir Sviridov tenía 68 años. Foto: especial.

¿Qué dijo el general ruso sobre Putin?

Unos pocos días atrás, previó a su misteriosa muerte, Vladimir Sviridov había arremetido contra la administración del presidente Putin, acusando que que el líder del Kremlin dirigía una fuerza aérea de “tercera categoría”. En entrevista con medios locales, el teniente general sentenció que “un piloto debe tener alrededor de 100 horas de vuelo por año para estar completamente preparado para el combate. Pero todavía no es así”, haciendo alusión a que en Rusia no hay pilotos preparados.

“Nos vemos obligados a nombrar oficiales que no están completamente capacitados porque no hay mejores. Por la misma razón enviamos a las academias militares pilotos de tercera categoría. Esto no sucedió en el pasado”, sentenció Vladimir Sviridov previó a su misteriosa muerte.

Antes de morir arremetió contra la fuerza aérea de Putin. Foto: especial.

¿Qué se sabe sobre la muerte del general ruso?

De forma preliminar, un informe oficial detalló que la muerte de Sviridov y de su esposa podría estar relacionada con una fuga de gas. De acuerdo con el documento, una válvula clave falló durante un corte de energía en el pueblo, lo que ocasionó una fuga de gas, por lo que la pareja probablemente murió mientras dormía como resultado de una intoxicación por monóxido de carbono.

No obstante, el Comité de Investigación de Rusia anunció que ya se está investigando la muerte de los Sviridov. Uno de los amigos de la familia dijo que no estaba conforme con los resultados de la primera investigación, ya que le parecían "absurdos": “Cuando me enteré de su muerte, mi corazón se entristeció. Es una pena que personas de tal rango, dignas de atención y respeto, salgan de esta manera. Me parece que fue una muerte absurda”, dijo el mayor general Vladimir Popov, un conocido de la familia.