Erupción volcánica en Islandia podría durar "semanas" y destruir ciudades enteras: expertos

Los habitantes de Islandia están a la espera de una inminente erupción del volcán Fagradalsfjall, ubicado en la península de Reykjanes. Fue el pasado viernes 10 de noviembre, cuando las autoridades de la ciudad de Grindavik decretaron estado de emergencia y evacuaron a los más de cuatro mil residentes que habitan en la zona, esto luego de que se registraron más de 20 mil terremotos durante el mes y más de dos mil 800 en los últimos días.

En este contexto, Vidir Reynisson, jefe de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia, dio a conocer que se espera una gran erupción volcánica para los próximos días. "El magma se encuentra ahora a muy poca profundidad, por lo que esperamos una erupción en un par de horas como mínimo, pero al menos en un par de días", sentenció el funcionario. Agregó que los terremotos han provocado una enorme fisura alrededor de Grindavik y que en cualquier lugar podría ocurrir una erupción.

En la ciudad se han formado enormes grietas de donde podría salir la lava. Foto: especial.

¿Cómo será la erupción del volcán Fagradalsfjall?

En redes sociales se han difundido imágenes que muestran abismales grietas abriéndose alrededor de la ciudad, con carreteras destrozadas, aceras destruidas y terrenos deslizándose en un campo de golf. "Tenemos una fisura de unos 15 kilómetros de largo, y en cualquier parte de esa fisura podemos ver que podría ocurrir una erupción", dijo Reynisson al ser cuestionado sobre cómo sería una posible erupción del Fagradalsfjall.

Por su parte, Matthew James Roberts, director general de la división de servicios e investigación, dijo que la explosión arrojaría lava a través de las fisuras y grietas, misma que podría durar semanas. "En primer lugar, no hay una capa de hielo en la parte superior y no es un estratovolcán, por lo que no sería una explosión explosiva de ceniza volcánica en el atmósfera. Se trataría de una erupción volcánica que produciría lava a lo largo de una serie de fisuras y ese sería el principal peligro que persista durante semanas".

¿Qué pasará con la ciudad de Grindavik?

Otros especialistas en volcanes han advertido que tras la erupción "la ciudad podría quedar destruida". Ante esta amenaza, las autoridades de Islandia desalojaron a los habitantes desde el pasado viernes, cuando se les dio únicamente 15 minutos para regresar a sus casas, recoger a sus mascotas y artículos de primera necesidad para posteriormente salir de la zona. Ante medios locales, habitantes de Grindavik compartieron su testimonio sobre lo que está ocurriendo en la ciudad actualmente.

"Hacia las cuatro del viernes, (los terremotos) comenzaron a ser ininterrumpidos. Sólo grandes terremotos constantes durante horas. Todos salimos corriendo tan rápido, en cuestión de horas, que realmente no pensamos en ese momento que esa podría ser la última vez que veríamos nuestra casa, así que ha sido difícil", comentó Gisli Gunnarsson, un compositor musical que habitaba en la ciudad de Grindavik. "Es una situación bastante sombría en este momento", agregó.