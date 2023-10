VIDEO: dan brutal golpiza a sujeto por atacar a mujeres con una jeringa en plena calle

Cámaras de video vigilancia captaron el momento en el que un sujeto atacó a un par de mujeres con lo que parece ser una jeringa mientras transitan por calles de Santo Domingo de los Tsáchilas, una de las veinticuatro provincias de Ecuador. Las acciones del sujeto le valieron una golpiza por parte de un "justiciero", que pasaba por el lugar el momento de las agresiones.

De acuerdo con la prensa ecuatoriana, los hechos habrían ocurrido el pasado jueves 12 de octubre, aunque recientemente cobraron relevancia y se hicieron virales en redes sociales, en las que se difundió un video del violento episodio. En las imágenes es posible apreciar a un hombre con actitud nerviosa que oculta algo en su mano derecha. En un momento aparece una mujer que camina sola por las calles, cuando el sujeto lanza su brazo hacia ella simulando una puñalada.

El sujeto sólo atacó a mujeres

Aunque la mujer se sobresaltó, simplemente continuó con su camino; luego, sale al paso un hombre, pero no lo ataca. No es sino hasta que se acerca un grupo de personas que el agresor actúa. Entre el tumulto, una ciudadana pasó a su lado y se lanzó a pincharla; no obstante, en esta ocasión la víctima iba acompañada por dos hombres, que reaccionan y le caen a golpes.

El momento en el que el sujeto lanza una "puñalada" a una de sus victimas. Foto: Especial

Tras lanzar la "puñalada", el acompañante de la segunda mujer agredida, presuntamente uno de sus familiares, salió en su defensa y le propinó una golpiza al desconocido. Primero, le suelta un puñetazo en el rostro que de inmediato lo tira al suelo. Una vez que el atacante yace tendido en la acera, le asestan un par de patadas en el área del abdomen y el rostro, hasta que otro ciudadano interviene y los separa. En el video, de poco más de 60 segundos, se aprecia al agresor mientras se levanta y se va del lugar a pie; sin embargo, hasta el momento el hombre no ha sido detenido.

Debido a los ataques, el sujeto recibió una brutal golpiza. Foto: Especial

En redes sociales, usuarios expresaron indignación por el incidente, que ha prendido las alarmas entre la comunidad ecuatoriana pues se desconoce si la supuesta jeringa que utilizó para los ataques estaba contaminada; al respecto, temen la posibilidad de que pudiera estar contaminada con alguna enfermedad, como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis B y Hepatitis C.

