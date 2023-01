"Se acabó": la escritora Belén López Peiró celebra la condena contra su tío que la violó por 4 años

Belén López Peiró, escritora argentina, celebró la condena impuesta a su tío, el ex comisario de la provincia de Buenos Aires, Claudio Marcelino Sarlo, luego de que abusara sexualmente de ella durante cuatro años cuando aún menor de edad.

"Se acabó", tituló López Peiró una columna publicada en el diario español El País, y en la que habla sobre la conclusión de un largo proceso legal que impactó en la mayoría luchas feministas de toda la Argentina. "Se acabó. Ya está. Terminó. C’est fini. Me liberé", quedó asentado en la primer línea de su texto.

De acuerdo con la escritora bonaerense, la condena se dicto el pasado 26 de diciembre de 2022, en la que se estipulo que Sarlo debe pasar 10 años de prisión, tras ser encontrado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado en contra de la escritora, además de que cometió el delito sido en contra una menor de 18 años y por haber aprovechando la situación de convivencia con la misma de forma reiterada (abusó de ella varias veces entre los 13 y 17 años) y se le impidió mantener contacto con la víctima.

La columna "Se acabó" de El País. Foto: Especial.

"Y ahora lo digo bien, con todos los nombres que alguna vez no pude decir: Claudio Sarlo, ex comisario de la provincia de Buenos Aires, tío político, padre de familia, abusó sexualmente de mí cuando era una niña y veraneaba en Santa Lucía, el pueblo donde nació mi madre. Abusó sexualmente de mí cuando todavía no sabía lo que era el amor", se puede leer una parte de texto en el diario español.

“No sabía si era necesario o no escribir esto. Pero quise hacerlo yo antes de que lo haga otra persona. Volver a la escritura para dar vuelta la página. Volver ahí donde encontré reparación. Por todas las que no pudieron hablar o denunciar. Por mí. Yo a partir de ahora me dedicaré a escribir otra cosa”, finalizó su texto la escritora argentina que en febrero próximo cumple 30 años.

Belén López Peiró, escritora argentina. Foto. Especial.

"Por qué volvías cada verano", la obra de no ficción en la que habla sobre los abusos que sufrió

Belén López Peiró en 2018 publicó "Por qué volvías cada verano", un libro que ella describe como una obra de no ficción en la que habla de cada uno de los abusos sexuales que sufrió durante cuatro años.

En aquel año el movimiento feminista en Argentina vivió una época de fortalecimiento y de cobertura mediática tanto nacional e internacional, debido a que se realizaba el primer debate parlamentario sobre la legalización del aborto.

A pesar de que la iniciativa fue rechazada en primera instancia (luego fue aprobada en diciembre de 2020), el movimiento en el país se mantuvo firme, por lo que la denuncia de Belén inspiró a otras mujeres a desatar un maremoto social en contra de los abusos sexuales que muchas argentinas vivían y de los cuales no se hablaban.

Justo una de las denuncias más sonadas fue la de la actriz Thelma Fardín en contra del famoso actor Juan Darthés, quien habría abusado de ella cuando era menor de edad durante una gira en la que ambos participaban. Actualmente, este caso sigue activo y las autoridades trabajan en dar una sentencia al mismo.

Portada del libro "Por qué volvías cada verano". Foto: Editorial Las Afueras.

