VIDEOS: fuerte incendio consume el área de maternidad de un hospital en Chile

La tarde de este domingo se reportó un intenso incendio en el Hospital Barros Luco Trudeau, en Chile. El nosocomio está ubicado en la comunidad de San Miguel, cerca de la región metropolitana, por lo que la enorme columna de humo, que se levantó por la llamas, fue visible desde distintos puntos del país. De acuerdo con autoridades locales, la zona afectada por el fuego fue el ex sector de maternidad, el cual se encuentra ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera y Gambetta.

Según algunos internautas que transitaban por la zona, al momento de los hechos se pudieron escuchar fuertes explosiones y posteriormente se hizo visible una gigantesca columna de humo, la cual se desprendió del ex sector de maternidad. Testigos de los hechos comenzaron a documentar las llamas y más tarde difundieron los videos a través de redes sociales como Twitter; en los clips se observa la magnitud del siniestro y al personal de emergencia trabajando por sofocar el incendio.



La enorme columna de humo se hizo visible desde distintos puntos de Chile. Foto: @MiguelSolorza4



Medios locales difundieron que el siniestro fue atendido por Bomberos Metropolitano Sur, quien trabajó con su cuarto batallón y otros equipos de emergencia. Las autoridades continúan laborando en la zona para contener el fuego. Hasta ahora no hay reporte de heridos o personas fallecidas. De igual manera, hasta ahora, se desconoce cuales fueron las causas que ocasionaron el incendio.

Humo preocupa a los vecinos de la zona

A través de redes sociales, internautas aseguraron que el incendio ocasionó una densa columna de humo, la cual es visible a kilómetros de distancia. Debido a que el nosocomio está localizado cerca de una comunidad, personas mostraron su preocupación por los habitantes de la zona, quienes podrían intoxicarse como consecuencia del humo.

El humo ha llegado a casas y edificios cercanos. Foto: @MiguelSolorza4

Finalmente, otros internautas se quejaron sobre la falta de mantenimiento que tenía el edificio, razón que podría explicar el incendio. "Hace años está abandonado ese edificio del Barros Luco ex maternidad, hace tiempo vive gente en situación de calle, no sé cómo el director del hospital o el ministerio de salud no hizo nada para resguardar el lugar, hay varios lugares del hospital que están abandonados", mencionó un internauta en Twitter.

