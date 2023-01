Se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos: nunca se dieron cuenta que eran primos

Una influencer de TikTok reveló el mayor secreto que había guardado sobre su vida privada. La joven usuaria, identificada como Marcella Hill, causó furor en la plataforma china luego de confesar que se caso "accidentalmente" con uno de sus primos, con quien comparte un bebé. El testimonio de la creadora de contenido fue escuchado por sus más de 300 mil seguidores, quienes se sorprendieron por la insólita situación y dejaron mensajes de apoyo al matrimonio.

"Nunca le dije a nadie públicamente que me casé accidentalmente con mi primo”, reveló la mujer originaria de Utah, Estados Unidos. Hill detalló que descubrió el lazo sanguíneo hasta que quedó embarazada, mientras la pareja pensaba en nombres para su bebé; discutiendo sobre su árbol genealógico, ella y su esposo se percataron de que sus abuelos tenían el mismo nombre y al comparar al resto de sus familiares se sorprendieron al descubrir que los nombres coincidían.

La mujer relató que no sabían del lazo sanguíneo. Foto: captura de pantalla.

"Pensé 'Oh, qué gracioso, tenemos los mismos nombres de abuela y abuelo'”, dijo la tiktoker en su video. Sin embargo, lo que un principio les pareció una extraña coincidencia empeoró cuando descubrieron que otros familiares tenían el mismo nombre. Rápidamente, la pareja comparó sus árboles genealógicos y se dio cuenta de que compartían lazo sanguíneo desde sus abuelos.

"Así que llamamos a nuestros abuelo y les preguntamos si teníamos relación familiar y dijeron ¡claro!'”, Recordó Hill en su cuenta de TikTok. La confirmación dejó a la pareja en shock, pues eso los convertía en primos, algo que supuestamente desconocían antes de tener a su bebé. A pesar de la relación sanguínea, los esposos y sus familiares aceptaron el extraño hecho y siguieron viviendo en matrimonio. Hill incluso afirma que tener una relación sanguínea con su esposo tiene ciertos "beneficios".

Hicieron la relación al comparar el nombre de sus abuelos. Foto: especial.

La mujer detalló que no se dieron cuenta del lazo sanguíneo debido a que ella y su esposo se casaron en una pequeña ceremonia en un juzgado local, por lo que no invitaron a sus familiares y por ende no hicieron una conexión familiar. Actualmente, la pareja vive feliz y bromean diciendo que van a las mismas reuniones familiares y así no deben dividir las celebraciones entre una familia y otra.



