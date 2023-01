La insólita historia de "la familia más incestuosa": se formó tras una relación entre primos hermanos

Las historias de amores prohibidos son las que más gustan a la mayoría de las personas, pero cuando trascienden a la realidad las cosas no siempre son bien vistas por los demás. El incesto es la forma más común en que surgen los sentimientos no permitidos, la atracción y el amor entre hermanos, primos u otros familiares son más comunes de lo que imaginamos, mientras algunos reprimen su sentr, otros se atreven a desafiar las reglas establecidas. Sin embargo, las consecuencias no son tan buenas, principalmente las genéticas, esto lo demuestra en documentalista, que estuvo en las entrañas de la familia Whittaker.

Los Whittaker son la familia endogámica más conocida de los Estados Unidos, viven en el oeste de Virginia, en condiciones bastante precarias y alejados de la civilización, pues consideran el exterior hostil y tratan de mantenerse lo más alejados posibles, aunque en la vida moderna aislarse del todo es casi imposible. Pese a su hermetismo un hombre logró penetrar sus fronteras y además de todo grabar lo que es su vida cotidiana. Documentando cómo son los productos del incesto.

Mark Laita es el hombre que logró realizar un documental sobre la considerada “familia más incestuosa”, cosa que no fue nada fácil, pues cuando se acercó a ellos sintió que veía una escena de una película de terror, justo de “Deliverance”, conocida en español como “Amarga Pesadilla”, producida y dirigida por John Boorman y protagonizada por Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty y Ronny Cox.

El drama retrata a unos hombres de negocios que emprenden una aventura en el Amazonas y que al separarse dos de ellos son violados por pobladores. El cineasta dijo que así se sintió cuando llegó al hogar de los Whittaker, pues fue recibido con agresiones, golpes e insultos, todo para evitar que entrara a su casa, según relató "The Sun". Logró “penetrar” la fortaleza debido a que fue escoltado por un oficial de policía que vive cerca de ellos, en el pueblo rural en West Virginia llamado Odd.

Los hombres de la familia. Foto: captura de pantalla.

Anomalías

El incesto suele tener muchas consecuencias, más allá de las psicológicas y sociales están las genéticas, que se van acentuando conforme ocurren uniones entre familiares. Esto es algo que los Whittaker sufren. Casi todos tienen un rasgo característico: un ojo desviado hacia el lado opuesto a donde está la nariz.

Además de las malformaciones en su rostro, los miembros de la familia no hablaban alguna lengua clara, se comunicaban con ladridos, aullidos y gritos. Laita relató que uno de ellos lo miraba a los ojos o decía algo y simplemente gritaba y salía corriendo, y sus pantalones se le caían hasta los tobillos, salía corriendo y pateaba un bote de basura. Esto sucedía una y otra vez. “Estaba fuera de control, la cosa más loca que he visto”.

Son la familia endogámica más conocida en EU. Foto: captura de pantalla.

Pese a las dificultades se ganó su confianza, los conoció en 2004 y en 2020 grabó en documental “Inbred family - The Whittakers”, publicado en su canal de YouTube “Soft White Underbelly”. Allí se pudo conocer a tres miembros de los Whittaker: Betty, Lorraine y Ray, y su primo, Timmy, quienes, a excepción de Betty, tienen distintas anomalías tanto físicas como mentales.

