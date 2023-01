Repartidor de comida atropella niña de 5 años para poder hacer su entrega “a tiempo”

El 1º de abril del año pasado, alrededor de las 17:30 horas se vivió una tragedia en las afueras de la ciudad de Stoke-on-Trent, también conocida como The Potteries, en el condado de Staffordshire, en la región de Midlands del Oeste, Inglaterra, Reino Unido. Lo que pasó es que una pequeña niña de solo 5 años, llamada Minaal Salam iba saliendo de sus clases extracurriculares de la Newstead Primary School, cuando un conductor identificado como Istvan Zarka la golpeó con su vehículo, le provocó un paro cardiaco y además huyó del lugar porque tenia que hacer "una entrega urgente" de comida a domicilio. Si bien el hombre de 63 años que iba manejando fue arrestado, todo el caso quedó en que solo había sido un "terrible accidente".

Minaal Salam tenía solo 5 años cuando fue embestida por un Volkswagen Touran. FOTO: Policía de Staffordshire

El sujeto, identificado como Istvan Zarka, fue quien golpeó a la pequeña Minaal Salam cuando esta se paró frente a su vehículo poco después de salir de un club extraescolar. Se sabe al momento del impacto, la menor de edad se subió al capó del Volkswagen Touran durante unos 3 metros antes de que el conductor finalmente se detuviera. Luego de esto —y de acuerdo con la investigación de su muerte— se supo que mientras el padre de la infante la sostenía en sus brazos, el repartidor rechazó la súplica del angustiado tutor para llamar a una ambulancia y que le brindaran los primeros auxilios a la niña. Durante la audiencia que hubo sobre el caso, se detalló que después de esto se alejó por la carretera de Waterside Drive y se dirigió a Yeovil Place.

Después de que el sujeto se alejó más de 50 metros de la zona del impacto, se supo que la urgencia que tenía era de llevar un paquete de comida, pues era un repartidor de alimentos. Aunque el hombre de 63 años sí fue arrestado bajo sospecha de muerte por conducción peligrosa, se supo que él manejaba a casi 40 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido era de 50 km/h. También se le acusó de abandonar la escena del accidente y conducir sin seguro comercial, pero el cargo relacionado con la huida de la zona le fue retirado más tarde porque sí regresó después de entregar su pedido y además se entrevistó con la policía local.

Nuevamente le colocaron peluches, cartas y flores para hacer un homenaje de su partida. FOTO: Stoke Sentinel de BPM Media

Las autoridades que se encargaron de indagar sobre el caso, llegaron a la conclusión de que la pequeña Minaal Salam —originaria de Edme Grove en la ciudad de Stoke-on-Trent— había sufrido un accidente "inevitable". Asimismo se aclaró que a pesar de los esfuerzos del servicio de emergencia, fue declarada muerta en el lugar. La asistente forense Emma Serrano, que presidía la investigación sobre la infante dijo que había sido un "trágico accidente". Por su parte, otro de los funcionarios que llevó el caso, Matthew Brailsford dijo que, el padre de la víctima, Abdus Salam, se paró al costado de la carretera y miró a ambos lados unas "cuatro o cinco veces", fue entonces que la niña dio un paso fuera de la banqueta y llegó el automóvil sorpresivamente.

El padre de la menor de edad le dio reanimación cardiopulmonar (RCP) por unos momentos y gritó pidiendo ayuda. Dijo que pasaron 20 minutos antes de que llegara alguien y tuvieron que pasar otros 20 minutos más para que llegara la ambulancia. De acuerdo con el informe pudo que un automóvil Mercedes haya impedido la vista tanto de los peatones como del conductor, se escuchó la audiencia. Pero se quedó en solo un "trágico accidente."

Ella quería ser médico como su papá, quien era neurocirujano. FOTO: Central de noticias de ITV

A casi un año de su partida, la madre de la infante, Alia Anum Salam, dijo que "no hay un solo momento en que no la extrañe. Fue muy cariñosa". Además se recalcó que estuvo muy presente en a investigación mientras se unían todas las piezas para esclarecer el caso.

"Ella me ayudaba con la compra y me ayudaba a cocinar. Le encantaba cocinar. Quería que le pasara todas mis recetas cuando creciera. Quería ser doctora como su papá que es neurocirujano. Es muy doloroso. Ya no soy la misma persona. Estoy amargada. No creo que sea amable porque siento que no hay nada bueno en el mundo porque eso me pasó a mí. Ella era solo una niña.", finalizó la tutora.