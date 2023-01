Pánico en Londres: así detuvieron a un hombre que desató un tiroteo al final de una misa

Se reveló el momento en que agentes armados arrestaron a un hombre de 22 años después de que éste participara en un tiroteo en un barrio de Londres; cabe destacar que este sujeto viajaba a bordo de un automóvil y que sin detener la marcha disparó contra los asistentes a un homenaje religioso.

El tiroteo se produjo el sábado 14 de enero por la tarde a las puertas de la iglesia católica de St. Aloysius, en el céntrico barrio de Euston, al término de una misa en memoria de Sara Sánchez, de 20 años, fallecida por leucemia en noviembre y su madre, Fresia Calderón, que murió pocos días después, de una trombosis al llegar al aeropuerto londinense de Heathrow desde Colombia.

Cuatro mujeres y dos niñas, de 12 y 7 años, resultaron heridas. Esta última permanecía hospitalizada el lunes en estado grave pero estable.

Al menos 10 policías participaron en el operativo. Foto: Especial.

La madrugada de este martes, han aparecido imágenes del momento en que agentes armados llegaron a una calle residencial y arrestaron al joven bajo sospecha de intento de asesinato. En el video se puede ver a los oficiales rodeando un auto Kia antes de gritar: "Ponte en el maldito suelo".

Al menos 10 policías participaron en el operativo en el que lograron sacar al conductor del automóvil y detenerlo. Esta detención se produce cuando el líder laborista Sir Keir Starmer dijo que el tiroteo en Euston, así como el asesinato de cinco personas en Keyham, Plymouth, en 2021, muestran la necesidad de reformas en la ley de armas,

Se desconoce la identidad del detenido

El hombre, de 22 años, del que no se dieron más detalles, permanecía bajo custodia, informó el lunes la policía, que no precisó la nacionalidad del sospechoso ni las víctimas. Contactada por la AFP, la embajada de Colombia no reaccionó por el momento.

Por su parte, el diario británico Daily Telegraph informó de que el difunto exmarido de Calderón, Carlos Arturo Sánchez Coronado, fue encarcelado en el Reino Unido en 2009 tras ser condenado por blanqueo de dinero para una banda de narcotraficantes londinenses vinculada al cártel colombiano de Cali.

Durante las redadas, la policía se incautó de millones de libras en efectivo y drogas valoradas en 100 millones de libras (122 millones de dólares).

Sánchez Coronado huyó a Colombia, pero fue localizado y extraditado al Reino Unido, según el diario.

Tres de las mujeres heridas, de 41, 48 y 54 años, permanecían hospitalizadas el lunes por heridas que no suponían peligro para sus vidas, precisó la policía.

