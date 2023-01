Pánico en Londres: se desata tiroteo durante funeral, hay varios heridos

Madre e hija eran despedidas por alrededor de 350 personas, el momento de intimidad y dolor fue interrumpido por un tiroteo, perpetrado por un hombre que viajaba a bordo de un automóvil y que sin interrumpir la marcha disparó contra los asistentes a un funeral, dejando un saldo de cuatro mujeres heridas y dos niñas. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la iglesia católica St Aloysius, junto a la estación de tren de Euston, en Londres, según informó la Policía Metropolitana.

Tras el ataque armado, la policía arribó al lugar, atendió a las víctimas, las mujeres adultas, de 54, 48, 41 y 21 años, fueron trasladadas a un hospital, ninguna de ellas tiene heridas que pongan en peligro sus vidas, solo la más joven tiene heridas más graves. Sobre las menores de edad se informó que hay una niña de 7 años, quien se reporta grave y está luchando por su vida; la otra tiene 12 años y aunque fue llevada a un nosocomio, fue dada de alta horas más tarde. tras recibir tratamiento por una herida leve en una pierna.

Hasta el momento no se ha producido ninguna detención, la investigación por el tiroteo está abierta, por lo que las autoridades pidieron a los testigos, o a quien haya grabado imágenes de lo sucedido, presentarlas.

La escena del crimen. Foto: Reuters.

El superintendente Ed Wells, dijo mediante un comunicado que “Cualquier tiroteo es inaceptable, pero que varias personas, entre ellas dos niñas, resulten heridas en un tiroteo en plena tarde del sábado es estremecedor”. Agregó que en la investigación participan agentes locales y detectives especializados.

Sadiq Khan, alcalde de Londres, se pronunció sobre lo sucedido diciendo que “Se trata de un incidente muy doloroso y mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Se está llevando a cabo una investigación policial y estoy en estrecho contacto con la Policía Metropolitana para determinar lo sucedido”.

Testimonios

Daily Mail recabó algunos testimonios del tiroteo, un testigo dijo que un automóvil negro se detuvo frente a la iglesia y de ahí “comenzaron a disparar balas", por lo que la gente tuvo que salir corriendo. Otros aseguraron que muchas personas acababan de salir de la ceremonia y estaban simplemente observando las palomas que se encuentran en el lugar.

“Fue un caos, fue horrible. Nadie sabía si era una bomba o un pistolero. Estábamos buscando lugares para escondernos. Todos nos acurrucamos en los rincones donde podíamos. Salimos después de unos 10 minutos, no me atrevía a salir antes. No fue nada agradable”, declaró un testigo a My London.

Jeremy Trood, el sacerdote que ofició el servicio religioso dijo que muchas personas se refugiaron en la parroquia hasta que la policía les dijo que podían salir. “Pero algunos quedaron tan asustados que tuvieron que esperar un rato para recuperar la confianza y salir”.

El funeral

El funeral que se llevaba a cabo cuando se suscitó el tiroteo era el de Fresia Calderón, de 50 años, y su hija, Sara Sánchez, de 20 años, ambas colombianas, quienes fallecieron con un mes de diferencia.

Las mujeres muriron con pocos días de diferencia. Foto: Daily Mail.

Sara fue diagnosticada con leucemia en mayo de 2020 y no había logrado recuperarse tras la quimioterapia. En julio de 2021 se le había hecho un trasplante de médula ósea. Como despedida, visitaron a sus familiares en Colombia.

Al regresar a Londres, Fresia sufrió un desmayo y murió por un coágulo de sangre. Su hija sobrevivió 25 días, de acuerdo con el diario británico The Guardian.

