VIDEO: pareja muere atropellada tras bajarse de su auto y discutir en medio de una autopista

Una pareja fue atropellada en una concurrida carretera de Argentina luego de que se bajaron a discutir en medio de la vía rápida. Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 13 de enero en la Autopista 25 de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, cuando un hombre y una mujer descendieron del automóvil en el que viajaban derivado de una confrontación amorosa. No obstante, la pela terminó en tragedia luego de que ambos fueron arrollados por una camioneta y perdieron la vida.

De acuerdo con la información recabada por los policías, tres personas viajaban dentro de un Peugeot 207. En el vehículo se encontraba presente una pareja conformada por un hombre y una mujer, quienes a la mitad del camino tuvieron una fuerte discusión amorosa luego de volver de una fiesta. Aparentemente, fue la mujer, de 35 años de edad, quien decidió bajar del auto en movimiento a pesar de que se encontraban en una vía rápida. El otro hombre que se encontraba en el carro decidió seguir a la mujer, mientras que el dueño del vehículo -pareja de la mujer- se quedó dentro.

Elementos de seguridad arribaron a la escena para el levantamiento de cuerpos. Foto: especial.

Tras varios minutos de conversación, ambas personas se acercaron a un carril especial de autobuses, donde ambos fueron atropellados por un minibús Mercedes Benz Sprinter de la empresa “La Medalla”. Autoridades revelaron que según primeros reportes, la camioneta no tuvo tiempo de frenar debido a que hay un espacio reducido en el carril exclusivo para colectivos, por lo que el chofer de la unidad no logró maniobrar y no pudo hacer nada para evitar el impacto.

Derivado del accidente, elementos del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió a la escena y confirmó que ambas personas se encontraban tenidos en el pavimento sin signos vitales. Los fallecidos eran de nacionalidad boliviana. Por su parte, la pareja de la mujer, quien permaneció en el auto, fue víctima de una crisis nerviosa, por lo que fue requerida la presencia del Cuerpo Único de Psicólogos (CUP) de la Policía de la Ciudad.

El conductor enfrentará cargos. Foto: especial.

Autoridades detallaron que el conductor del vehículo enfrentará actuaciones por homicidio culposo. El caso será juzgado a través del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, el cual está a cargo de Martín Sebastián Peluso.

