VIDEO | Un auto embistió a una multitud: el conductor lanzó billetes al aire tras matar a 5 peatones

Un hecho aterrador conmocionó a China, pues en la provincia de Guangzhou, un conductor deliberadamente atropelló a una multitud que esperaba cruzar una de las avenidas más importantes de la ciudad. Tras embestir a las personas, salió del automóvil, una camioneta BMW X3, y arrojó al aire decenas de billetes. El saldo de su criminal acto fue de al menos cinco personas muertas y 13 heridas, de acuerdo a lo que reporta India Today.

Los hechos quedaron captados en videos, los cuales fueron ampliamente difundidos en redes sociales, causando indignación entre los internautas, quienes condenaron lo sucedido. Aunque sí aplaudieron que el hombre de 22 años, identificado como Wen Mou, fuera detenido por la policía, las autoridades locales abrieron una investigación por lo sucedido, que cabe señalar ocurrió en hora pico, el pasado miércoles 11 de enero. La ciudad donde se suscitó el atropellamiento intencional cuenta con 19 millones de habitantes, reporta la BBC.

Un testigo dijo al medio local Hongxin News que el hombre "Condujo deliberadamente contra las personas que esperaban el semáforo y embistió maliciosamente con el automóvil. Después de eso, hizo un giro en U y golpeó a las personas nuevamente".

Según personas que se encontraban en el sitio, el conductor no conducía velozmente, pero quienes no pudieron escapar fue porque no se percataron que estaba golpeando deliberadamente a los transeúntes.

De acuerdo al informe policial, el hombre también embistió a un policía de tránsito y su motocicleta, pero afortunadamente el oficial logró escapar y resultó ileso.

Trascendió que al ser arrestado, Wen Mou comenzó a gritar que es sobrino de un importante político chino, lo que no le sirvió de nada. En tanto, continúan las investigaciones para saber si conducía bajo el influjo del alcohol u otras sustancias o si el auto presentó alguna falla mecánica que le impidió frenar.

Este hecho ocurre en el marco de los preparativos del Año Nuevo Chino, una celebración que reúne a millones de personas que viajan de distintos países , lo que generó más encono entre la población, pues pensaron qué habría ocurrido si hubiera habido más gente en la calle.

