VIDEO | "Uy, no te vi": ciclista golpea autos que invaden el carril para que vean lo que se siente

“La bicicleta es la primera máquina que dominamos de niños y la que abandonamos cuando las seducciones del automóvil toman el control”, escribió Colman Mc Cartly, periodista estadounidense y columnista del The Washington Post. Esta frase es sin lugar a dudas el reflejo de lo que muchas ciudades sufren por los cambios de espacios para transporte individual y ecológico como lo es la bicicleta, por un medio de transporte motorizado como lo son los autos. Estos espacios a lo largo de la historia se han buscado recuperar por medio de ciclovías.

Y es que en busca de defender los espacios para transitar en bici en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el youtuber conocido como Bicibandido, hace un par de años grabó unos videos para tratar de hacer conciencia en los automovilistas de la capital federal.

Por medio de la frase “Uy, no te vi”, Christian, un joven bonaerense, que actualmente en YouTube tiene 144 mil suscriptores, trato de viralizar en las redes sociales un compilado de videos de, en los que se lo ve sobre su bicicleta en busca de defender su espacio de tránsito.

Ciclista circulando en ciclovía. Foto: Especial.

En las imágenes se ve al youtuber pedalear sobre su bici en medio de diferentes ciclovías de Buenos Aires. Cuando se encontraba con algún vehículo circulando sobre la vía para los ciclistas este se acercaba a los vehículos y los chocaba, tratando de simular lo que pasa cuando lo que en muchas ocasiones los conductores hacen a los ciclistas.

"Uy, no te vi", era la frase que les decía el joven a los autos con los que se encontraban, simulando lo que automovilistas comentan tras golpear una bici.

En otras escenas se le ve gritando a los automovilistas que en la zona que circulan es una ciclovía, por lo cual no tiene el libre tránsito. En otra parte del video se le ve circulando en sentido contrario sobre una ciclovía, mientras le dice al conductor de una motocicleta que se salga del carril.

Automóvil invadiendo ciclovía. Foto: Especial.

Luego que en los últimos días, el ciclista que se veía pegado a bocinazos y golpeando autos que circulaban sobre la ciclovía, el hombre de 37 años, aseguró que tras la viralización de las imágenes, sufrió la filtración de sus datos, por lo que ahora, él y su familia no paran de recibir amenazas.

“Me arrepiento y no lo estoy haciendo más, son videos viejos, estoy saliendo más calmado. Son compilaciones, no es que ando así, es enfermante y estresante lo que me está pasando”, comentó en una entrevista Cristian al medio local TN.