Un niño de 3 años le disparó a un bebé de 5 meses; su presunta niñera fue arrestada

El Departamento de Policía de Tampa en Estados Unidos, reportó un fuerte hecho en el que un niño de 3 años le disparó a un bebé de 5 meses, sin embargo, quien fue acusada por el hecho, fue una mujer que se encontraba en el momento del incidente, a quien señalan de negligencia infantil.

La mujer de nombre Paula Concepción Santos fue arrestada por negligencia infantil luego de que el pequeño de tres años le disparara a otro menor dentro de una vivienda en el estado de la Florida.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado cerca de la 13:00 horas, cuando los oficiales fueron alertados de un tiroteo en la 8300 de la calle 17, donde reportaban una víctima de cinco meses que había recibido un impacto de bala en su cadera.

“El niño fue transportado inmediatamente por EMS al Hospital General de Tampa. En este momento, las lesiones del niño no parecían poner en peligro su vida”, dice el informe de las autoridades publicado en su cuenta de Facebook.

Informe de la policía

La mujer de 25 años de edad, era quien se encontraba con los niños por lo que, cuando autoridades arribaron al lugar les indicó que el infante de tres años había disparado accidentalmente el arma tras tomarla en sus manos.

Sin embargo, tras dar su versión de los hechos, la mujer fue arrestada y acusada de negligencia infantil, mientras los oficiales iniciaron una investigación para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

La acusada estuvo arrestada tres días hasta que pagó una fianza de 15 mil dólares, aunque autoridades mantienen contacto con la mujer hasta determinar el vínculo que tiene con los menores.

Los niños no deben tener acceso a las armas

Aprovechando la desafortunada situación, la jefa de la policía Mary O'Connor, hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses para tener bajo resguardo sus armas de fuego.

"Esto debería servir como recordatorio a todos los padres o tutores para que vayan inmediatamente y comprueben que sus armas estén correctamente aseguradas", señala O'Connor junto a una fotografía de la niñera.

Ante la situación, pidió que no los menores no tengan acceso a pistolas y revisen contantemente que estos objetos de fuego sean guardados bajo llave para no poner en riesgo la vida de los niños por descuidos.

"Los niños no deben tener acceso a las armas de fuego, y además, las armas siempre deben guardarse en una caja fuerte cerrada con las municiones almacenadas por separado. No pongas en riesgo la vida de un niño por ser descuidado", concluye el comunicado.

