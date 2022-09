Un hombre apuñaló a su esposa con un cuchillo de cocina: “Me ponía nervioso”

Un anciano, de 90 años de edad, es declarado no culpable por intentar asesinar a su esposa enferma y ciega. Aparentemente, el adulto mayor estaba cansado de que la mujer lo despertara en las noches debido a su estado de salud.

El hombre fue identificado como Edward Turpin y fue encontrado inocente por herir a Joan Turpin, también de 90 años. El intento de homicidio ocurrió en Orpington, sureste de Londres, en septiembre de 2021.

No obstante, pese a ser declarado inocente por intento de homicidio, el hombre tiene que enfrentar un cargo por los posibles daños que pudo haberle causado a su pareja.

El adulto mayor realizó la agresión con un cuchillo. Foto: Getty Images

Adulto mayor confiesa cómo hirió a su esposa enferma

Durante un juicio llevado a cabo el pasado viernes, Turpin declaró que apuñaló a su esposa en la madrugada, ya que ella lo despertaba en las noches debido a su estado de salud. La adulta mayor es ciega y necesita un catéter, por lo que según su esposo se había vuelto más dependiente de él.

Según su testimonio, su esposa le dio un codazo en la espalda y comenzó a gritar, por lo que el anciano la apuñaló en un intento de calmarla y para hacer que dejara de gritar.

Además, dijo que la adulta mayor tuvo un comportamiento "agresivo y "gritó incontrolablemente"; por lo que, el hombre decidió bajar las escaleras para buscar un cuchillo. "Creía que la mejor manera de calmarla era apuñalarla".

El ataque se dio cuando la pareja se fue a dormir. Foto: iStock.

Insistió en que su intención no era matarla, a pesar de que el ataque dejó a la mujer con un pulmón colapsado y sufrió al menos cuatro puñaladas. "¿De qué me sirve causarle un daño grave a mi esposa? No tengo a nadie, ni hermanos, ni hermanas, ni tías, ni tíos. Sin mi esposa, estoy acabado", sentenció.

Agregó que habían estado felizmente casados durante "60 buenos años" antes del incidente y que todavía la llama por teléfono dos veces al día.

Por su parte, el abogado del anciano, Simon Gledhill, mencionó que el actuar de su cliente fue “confuso”, debido a la hora en el que ocurrieron los hechos y a que tiene pensamientos irracionales por la edad.

Aún se espera que se le dicte sentencia por el cargo relacionado a los posibles daños que le causo a su esposa enferma.

