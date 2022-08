Un hombre de 85 años intentó "comprar" a una niña por 100 mil dólares

Un delincuente sexual de Florida fue arrestado después de que supuestamente intentara "comprar" a una niña de 8 años por 100 mil dólares en una tienda de comestibles, dijo la policía. Se trata de Hellmuth Kolb, de 85 años, quien se acercó a la madre de la niña en un “Winn Dixie” de Port Orange e hizo la propuesta indecente.

Kolb estaba en libertad condicional y tenía prohibido tener contacto con niños después de intentar comprar a otro niño en Walmart en 2018, según WESH-TV. Lauren Benning detalló que pensó que Kolb era solo un anciano solitario cuando se acercó a ella y a su hija.

No es la primera vez que lo intenta. Foto: Especial.

Asustó a la madre y a la pequeña

"Simplemente se acercó y comenzó a hacer comentarios sobre lo bonita que era y lo bien que bailaba y cómo nunca podría tener hijos y quería tenerlos", señaló Benning. Pero la interacción pronto tomó un giro oscuro.

"Se acercó a mí en el aparcamiento. En realidad me persiguió en el aparcamiento y me expresó 'oye, quiero hacer un trato contigo'. Me gustaría comprarla por 100.000 dólares. Estaba en completo shock". "Hay que encerrarlo y no permitirle estar cerca de nuestros hijos", afirmó.

Las autoridades creen que hay aún más víctimas que solo estas historias. Por lo que instaron a la población a que se pongan en contacto con las fuerzas del orden. Kolb fue llevado de vuelta a la cárcel del condado de Volusia por romper su libertad condicional y aún se desconoce cuál será la pena por sus actos.

