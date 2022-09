Declaran inocente a la universitaria acusada de abusar sexualmente de un hombre: "Soy demasiado floja para eso"

Una estudiante universitaria fue declarada inocente de violación, luego de que un hombre denunció que la joven supuestamente estaba "muy borracha" y "cachonda" cuando sugirió que tuvieran relaciones sexuales y se negó a aceptar un no por respuesta.

La mujer fue identificada como Imogen Brooke, de 30 años de edad, quien fue acusada por violar a un hombre en su casa en Southhampton, Inglaterra, luego de que se conocieron en un sitio de citas en línea.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la mujer señaló que no era necesario pedirle permiso para tener relaciones sexuales. "Recuerdo toda la noche. Lo recuerdo porque no me lo puedo sacar de la cabeza”, declaró la presunta víctima. “Me sentí violado. No podía creer que sucedió. Al día siguiente no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido”.

La joven de 30 años de edad fue declarada inocente por el delito de abuso sexual. Foto: especial.

Por su parte el fiscal, Robert Bryan, detalló que Brooke “era mucho más grande y fuerte” que el hombre. Por lo que "él no podía moverla y quería que se detuviera”.

"Ella estaba encima de él, montándolo apoyándose en sus hombros”, dijo el fiscal ante el jurado. "No terminó con su eyaculación, sino con la pérdida de su erección y ella se dio por vencida", agregó.

Imogen Brooke escuchó la acusación frente al jurado del Tribunal de la Corona de Southampton y dio su versión de los hechos. La mujer negó el cargo de hacer que una persona participara en actividades sexuales sin consentimiento.

Como parte de su defensa, ella insistió en que no puedo haberlo inmovilizado y lo montado ya que era muy floja para aguantar eso. “No, 15 minutos encima, no lo haría. Soy muy floja. No tuve sexo encima por ningún tiempo”, reveló.

La joven aseguró que no le gusta su cuerpo como para estar encima de un hombre. Foto: especial.

"No me siento cómoda con mi cuerpo porque soy más grande que la mayoría de las personas”, continuó. “Soy una niña grande y no estoy segura de mi peso ni de ninguna parte de mi cuerpo. Para estar arriba tengo que subirme, mantener el equilibrio hacia un lado y levantar la barriga. Pero no puedo, no me gusta mi cuerpo”, declaró.

Brooke insistió en que solo se besaron en la habitación y posteriormente fue a ver los aros de cebolla que había puesto en el horno esa misma noche. "Después de besarnos, fui y clasifiqué los aros de cebolla; estaba verificado si estaban cocidos o necesitaban un poco más de tiempo y puse mayonesa en el plato”, detalló.

Luego de escuchar las versiones de ambas partes, el jurado determinó que Brooke no era culpable del cargo y fue declarada inocente en la corte.

