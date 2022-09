La insólita historia de un padre y su hija que mantuvieron una relación incestuosa por 9 años

Una pareja ha causado revuelo en redes sociales luego de revelar que mantienen una relación incestuosa. De acuerdo con su testimonio, son padre e hija y se enamoraron en el año 2000.

Un hombre, llamado John Deaves admitió que se casó con su tercera esposa Dorothy en 1984. Sin embargo, el matrimonio finalizó cuando se reveló que él había mantenido relaciones sexuales con su hija biológica Jenny, con quien mantenía una relación incestuosa.

Aparentemente, la relación incestuosa comenzó en el año 2000 después de que Jenny, quien en aquel entonces tenía 31 años, estaba casada y tenía hijos, se fue a vivir con su padre, de entonces 53 años, en Australia.

Se enamoraron en el año 2000. Foto: 60 Minutos Australia

En aquel entonces, la mujer estaba distanciada de su padre y solo lo había visto en tres ocasiones previo a irse a vivir con él. Una vez que se reunieron la relación se convirtió rápidamente en una aventura severamente criticada por cientos de personas.

La relación incestuosa ganó popularidad en 2008, cuando Dorothy confesó que su esposo John admitió que tenía relaciones sexuales con hija Jenny. "Cuando regresaron a casa me dijo que era el mejor sexo que había tenido. Si eso no te degrada, no sé qué lo hace. Era mi segundo matrimonio...", detalló la mujer, en aquel tiempo, ante medios locales.

Aseguran que su relación era "normal". Foto:

60 Minutos Australia

Luego del divorcio de sus padres, Jenny inició una historia de amor con John, de la cual tuvieron dos hijos, pero el primero murió al poco tiempo de nacer. Además, debido a que su relación infringía la ley, la pareja se separó en 2008, pero continuaron viéndose hasta que la relación se terminó en 2009.

Antes de separarse, Jenny y John aseguraron que eran una pareja "normal", agregaron que el sexo era como "una relación sexual con cualquier otro hombre", alegando que ese vínculo "no dañaba a nadie más".

SIGUE LEYENDO

Ricky Martin gana juicio contra su sobrino tras señalamientos de incesto y acoso

Juez pide a niña que sufrió una violación "esperar 2 o 3 semanas" en lugar de abortar

Mark Ruffalo "Hulk" se pone el pañuelo verde y marcha a favor del aborto en Estados Unidos