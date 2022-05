Perforó los condones de su amigo con derechos porque quería embarazarse y luego la detuvieron

Una mujer de 39 años fue detenida en Alemania y acusada de agresión sexual luego de que le confesara al hombre con el que salía que había perforado sus condones con el objetivo de quedar embarazada, informaron esta semana varios medios locales.

De acuerdo con Deutsche Welle, la mujer confesó que se había enamorado del sujeto, tres años mayor que ella, a pesar de que no estaban formalmente en una relación sentimental. Ambos habían comenzado a salir a inicios de 2021, pero habían acordado no ser pareja, pues él no quería compromisos.

Con el paso del tiempo, la mujer comenzó a desarrollar sentimientos por su "amigo con derechos" -al cuál conoció en línea- y creyó que podía hacerlo cambiar de opinión, por lo que decidió perforar sus condones y así quedar embarazada, pero, a pesar de sus intentos, no lo consiguió.

Sin embargo, la mujer contactó al sujeto y le dijo que sospechaba que estaba embarazda y luego le confesó que había dañado a propósitos los preservativos que él solía dejar en una mesita junto a la cama que a veces compartían. Entonces, su interés amoroso decidió denunciarla tras confirmar que ella no estaba esperando un bebé.

Luego de que el amigo con derechos, de 42 años, presentara cargos contra la mujer, las autoridades de Bielefeld, ciudad situada en Alemania Occidental, lograron detenerla; no obstante, los jueces reconocieron que estaban ante una situación inaudita y no sabían por qué delitos procesarla.

Entonces, se dieron a la tarea de investigar si la denunia pasaba por violación y determinaron que sí. Lo equipararon con los casos en que el hombre se quita el condón durante las relaciones sexuales sin que su pareja lo sepa. "No significa que no aquí también", dijo durante una audiencia el pasado miércoles 4 de mayo la jueza Astrid Sakewski.

"Esta disposición también se aplica en el caso inverso. Los condones quedaron inutilizables sin el conocimiento del hombre o su consentimiento", agregó la funcionaria, quien resaltó que se trataba de un "caso histórico".

Al final, los jueces del tribunal de Bielefield determinaron que la mujer había incurrido en una agresión sexual en contra del hombre con el que salía y la sentenciaron a seis meses de prisión.

