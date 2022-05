Papá abusó de sus hijas de 11 y 13 años, las contagió de VIH

Un hombre abusó sexualmente y contagió de VIH a dos menores que eran sus hijastras, quienes ahora tienen 11 y 13 años; todo ocurrió en Pachacutec, Ventanilla, Perú. De acuerdo con lo documentado por medios locales, el sujeto, de 49 años, comenzó con las violaciones desde 2018.

Trascendió que el individuo, identificado como Juan Carlos Saavedra Jaimes, cometía las agresiones sexuales cuando la madre de la menor salía de la casa para ir a trabajar; una de las infantes una de las víctimas se quejó, pero las autoridades determinaron que la pequeña “mentía”. No está claro quién levantó la denuncia.

“Él no pensó en mis hijas. Yo no sabía, recién me enteré”, dijo la madre, quien ha sido diagnosticada con deficiencia cognitiva y problemas de lenguaje. De acuerdo con lo dicho por las autoridades, el responsable podría enfrentar una pena de cadena perpetua. En tanto, las autoridades peruanas aseguraron que brindan apoyo psicológico a las víctimas y darán seguimiento al caso, para que se resuelvan cuanto antes.

Foto: Especial.

Abuso infantil, un problema grave en el mundo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Además, en Europa, Estados Unidos y Canadá, un 20% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente.

Además, la violencia contra los niños afecta, a lo largo de toda la vida, en su salud y su bienestar y en los de sus familias, sus comunidades y sus países. Estas son algunas de esas consecuencias:

Defunciones

Lesiones graves

Trastornos del desarrollo del cerebro y del sistema nervioso

Embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos

