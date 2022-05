La insólita historia de los hermanos que tienen cuatro hijos y luchan para legalizar el incesto

Dos hermanos en Alemania se enamoraron y producto de su amor nacieron sus cuatro hijos, por lo que ahora luchan codo a codo por tratar de legalizar el incesto para normalizar por lo menos ante las leyes, su atípica y juzgada relación por la sociedad.

20 años después de que Patrick Syuebing se mudara de su hogar a la entonces Alemania Oriental tras ser atacado por su padre, volvió con su hermana menor, Susan Karolewski. A su regreso, Patrick y Susan comenzaron a vivir en el mismo techo de su madre Ana Marie. Entonces Patrick tenía 23 años de edad.

Sin embargo, tras la muerte de su madre seis meses después, ambos hermanos comenzaron a dormir juntos. Ahí comenzó a escribirse su historia de amor que ha producido cuatro hijos; no obstante la relación incestuosa es ilegal en Alemania.

En 2001, la pareja inició su proceso para que Alemania cambiara sus reglas que dictan como ilegales las relaciones sexuales entre hermanos. Para 2012, llevaron su caso ante el Tribunal de Derechos Humanos. Durante el procedimiento, Patrick cumplió dos sentencias en prisión por cargos de incesto, según refiere el portal británico The Mirror.

“Tenía que proteger a mi hermana”: Patrick Syuebing

Patrick aseguró que tanto él como su hermana no se sienten culpables por lo que sucedió entre ellos. “Me convertí en cabeza de familia y tenía que proteger a mi hermana. Ella es muy sensible, pero nos ayudamos mutuamente durante este período tan difícil y, finalmente, esa relación se volvió física", citó el rotativo británico.

Los hermanos tuvieron cuatro hijos. Foto: The Mirror

Agregó que ambos no sabían que lo que hacían estaba mal. “No pensamos en usar condón. No sabíamos que era ilegal. Nuestra madre no lo habría aprobado, pero los únicos que debemos juzgarnos ahora somos nosotros", sentenció Patrick.

Durante estos años, Susan Karolewski ha defendido la unión sentimental de pareja que tiene con su hermano al explicar que no se conocían justo en el momento en que crecían, ya que Patrick se mudó cuando tenía tres años luego de que su papá lo atacó con un cuchillo.

Susan tiene una discapacidad mental y dos de los cuatro hijos de la pareja están gravemente discapacitados, según señala el medio inglés. Hasta la fecha, las leyes alemanas no han modificado.

