Revelan que Donald Trump quería bombardear territorio mexicano y todo por un malentendido

Donald Trump sí quería bombardear dentro del territorio de México tras ser asesorado por un alto funcionario de salud pública durante su periodo como presidente de Estados Unidos. Aquel miembro de su gabinete fue enfático en asegurar que las instalaciones del crimen organizado que habían ubicado en el país, debían manejarse poniendo “el plomo en el objetivo”.

De tal manera que el plan de Trump era bombardear para destruir los laboratorios de drogas de los cárteles mexicanos sin importar que atentara contra la soberanía nacional de México. “Lo planteó varias veces y finalmente le preguntó a un atónito secretario de Defensa, Mark Esper, si Estados Unidos podría realmente bombardear los laboratorios”.

Lo anterior fue revelado en el nuevo libro "The Confidence Man" (El hombre de confianza) de la reportera del New York Times, Maggie Haberman, citado por el rotativo The Washington Post. En la publicación se expone a Donald Trump cuando confundió al funcionario de Salud, Brett Giroir con un militar ya que portaba un uniforme de gala toda vez que entraba a platicar con el mandatario estadounidense.

Trump quería destruir los narcolaboratorios. Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, Giroir le sugirió a Trump que lo único que podría detener el flujo de las drogas ilegales hacia Estados Unidos era bajo dicho método. Según fuentes oficiales consultadas por la reportera del Times, el uniforme militar de gala que portaba Brett Giroir en las reuniones presidenciales, confundía al presidente Trump.

Por ello que el presidente norteamericano insistía en preguntar al secretario de Defensa Esper, si ya llevarían a cabo los bombardeos para destruir los narcolaboratorios, cuyo grueso están ubicados en los Estados del norte de México, dada su cercanía con la frontera sur estadounidense.

¿Cuándo quería Trump bombardear a México?

Según una nota de la reportera publicada en The New York Times el pasado 8 de mayo, el presidente Trump planteó la estrategia a su secretario de Defensa en 2020 para destruir a los narcolaboratorios y aniquilar a los cárteles de las drogas.

Por una confusión, Trump iba a bombardear a México. Foto: AFP

Mark Esper declaró que dicho ataque se podía mantener en secreto aunque finalmente no se llevó a cabo, situación que el propio ex secretario de la Defensa estadounidense plasmó en su autobiografía que lleva por título “A Sacred Oath” (Un juramento sagrado), indicó la periodista.

Para Esper, la conversación que tuvo con Trump lo dejó atónito ante la posibilidad de crear un conflicto con su vecino del sur. Pero al secretario de Defensa, no solo le preocupaba el tema del narcotráfico y el bombardero a México, sino también estaba consternado en que Donald Trump hiciera mal uso de las Fuerzas Armadas.

El objetivo de Trump era aniquilar a los narcos. Foto: Cuartoscuro

De modo que el exfuncionario especulaba sobre la posibilidad de que Trump ordenara a los militares a que incautaran las urnas de las elecciones presidenciales que finalmente perdió ante el actual mandatario Joe Biden.

Entonces, Esper advirtió a sus subordinados que estuvieran alertas ante cualquier llamada inusual de la Casa Blanca en las vísperas de las elecciones, pero todo quedó como mera especulación.

