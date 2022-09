La insólita historia de una adolescente que asegura ser alérgica al agua: "Mis propias lágrimas me queman"

Una joven originaria de Missouri, Estados Unidos, reveló que adquirió popularidad luego de confesar que fue diagnosticada con una rara alergia al agua, la cual ocasiona que sienta como si le estuvieran "prendiendo fuego" cada que se moja.

La adolescente, llamada Sadie Tessmer, de 14 años, dijo que hace cuatro meses le diagnosticaron urticaria acuagénica , que hace que la piel de una persona erupcione con ronchas rojas y con picazón si se expone al agua.

"Siempre tengo una reacción cuando me ducho o me lavo las manos, o incluso cuando lloro o sudo", dijo Tessmer ante medios locales. "Me duele tanto que empiezo a llorar y eso empeora porque soy alérgica a mis propias lágrimas, lo que me estresa", añadió.

Cuando la chica se moja la piel se le pone roja. Foto: PA Real Life

"A veces, se siente como si alguien me estuviera echando gasolina en el cuerpo y me prendiera fuego y me pica", dijo Tessmer. "Trato de evitar que me caiga agua en la cara o el cuello porque no quiero sufrir un shock anafiláctico", agregó.

Tessmer dijo que comenzó a reaccionar mal al agua a mediados de 2021 y que le tomó casi un año completo obtener un diagnóstico adecuado. La primera vez que la joven se percató sobre su rara condición se encontraba en la ducha. La adolescente detalló que sintió que su cuerpo se quemaba, pero cuando se lo contó a su madre ella supuso que su hija se bañaba con agua muy caliente.

Tras recibir su diagnostico, la joven detalló que "estaba preocupada por las cosas que podría hacer en mi vida, cosas como mi carrera e incluso la escuela. Estuve bastante deprimida durante unos meses por eso y me enfado mucho cuando la gente me pregunta si quiero ir a la playa".

Bañarse o llorar le produce alergia. Foto: PA Real Life

Por su parte, la madre de Tessmer comentó que decidió educar a su hija en casa para que pueda evitar sudar a través de la actividad física. La adolescente dijo que siempre disfrutó jugar al fútbol y nadar, pero que ahora no puede hacerlo debido a su diagnóstico.

“Solo espero que se realicen más investigaciones, para asegurarme de que pueda vivir una vida plena, haciendo todas las cosas que quiera”, agregó su madre.

