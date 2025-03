La macabra razón por la que un adolescente estranguló a su hermanita y la apuñaló en varias ocasiones

Un adolescente de 17 años de edad confesó haber asesinado a su hermana mayor de 19 años de edad, luego de ver un video en su teléfono celular. El agresor, identificado como Mali Bennett-Smith, detalló que se encontraba en su casa de Bristol, en Reino Unido, cuando determinó asesinar a su "molesta hermana", esto el pasado 20 de octubre de 2024.

Según la declaración de Mali Bennett-Smith, ante el Tribunal de la Corona de Bristol, el día de los hechos su hermana aceptó que él le practicara una llave de cabeza, pero mientras lo hacía decidió no soltarla y por el contrario optó por golpearla, asfixiarla y posteriormente apuñalarla en repetidas ocasiones.

Los abogados del agresor comentaron que Mali Bennett-Smith estaba solo en su casa cuando ocurrió el asesinato; agregaron que el joven aparentemente sufría un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y fue influenciado por un video que encontró en redes sociales previo a cometer el asesinato de su hermana mayor.

La poderosa razón por la que el adolescente asesinó a su hermana

El joven estará en prisión por 10 años. Foto: freepik.

Ante el Tribunal, Mali Bennett-Smith aseguró que asesinó a su hermana de forma premeditada: "ella estuvo de acuerdo, ya lo hemos hecho antes y cuando ella necesitaba que parara teníamos un acuerdo en que ella me daría un golpecito en el brazo. En esa ocasión yo había decidido que no iba a parar, quería matarla, ya estaba harto de todo lo que había pasado conmigo durante años y últimamente", sentenció el joven en su declaración.

Mali dijo que tras el crimen llamó a las autoridades para confesar lo que había hecho: "apuñalé a mi hermana hasta matarla", habrían sido las palabras que utilizó el joven para confesar lo que había hecho. Frente al Tribunal, el adolescente sentenció que lo hizo porque odiaba a su hermana y no quería volver a verla: "la odié toda mi vida y no sé, simplemente no quería volver a verla nunca más", habría sido la explicación que dio el hombre ante la corte.

El adolescente tiene un coeficiente superior al promedio

El hombre fue detenido tras el homicidio. Foto: freepik.

Sobre el caso, el abogad de Bennett-Smith afirmó que el menor de edad tiene dislexia y disgrafía severas, pero tiene un coeficiente intelectual superior al promedio, añadió que tenía una "velocidad de procesamiento" superior al promedio. Aunque enfatizó que la crianza del joven fue "algo poco convencional", puesto que él no se relacionaba con otros niños de su edad y pasaba mucho tiempo jugando videojuegos, lo que podría haber influido en su personalidad.

Añadió que "Mali no sabía cómo gestionar sus crecientes sentimientos de frustración y resentimiento hacia Luka (su hermana mayor). Dijo que el adolescente tenía "un remordimiento genuino" por sus acciones. Por el asesinato de su hermana mayor, el joven fue sentenciado a una pena mínima de prisión de 10 años y cinco meses, esto debido a que admitió el crimen.