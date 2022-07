Tengo el azúcar alta, ¿debo complacer a mi pareja comiendo los postres que prepara?

Los postres y otros alimentos horneados son los favoritos de muchas personas, sobre todo cuando los prepara su ser amado; sin embargo, esto también puede acarrear muchos problemas y hasta peleas entre la pareja, sobre todo cuando a pesar de existir problemas de salud que requieren de una dieta más equilibrada se siguen preparando estos deliciosos platillos. Aunque pareciera que escenarios como estos son poco comunes, lo cierto es que muchas personas tienen sus propias historias a contar.

Uno de los casos es este hombre quien se acercó al foro virtual de Carolyn Hax para pedir consejos sobre cómo lidiar con su pareja, quien a pesar que sabe que tiene problemas de azúcar alta, le continúa preparando postres horneados, incluso si eso le supone malestar a él.

"Descubrí que entre menos azúcar como, mejor me siento. No le digo a nadie más que no coma azúcar, pero yo creo que podría optar por no hacerlo por el resto de mi vida", detalló.

¿Hay que sacrificar la salud en nombre del amor? (Foto: Pexels)

En ese sentido recordó que ahora el problema al que se enfrenta es que su pareja es una gran cocinera a la que "le encanta hacer postres y compartirlos conmigo"; sin embargo, actualmente él desea "poder eliminar (de su vida) los postres" y es por ello que compartió su historia en búsqueda de recomendaciones para enfrentar la relación: "¿Piensan que tengo que ser un buen deportista y comer algunos de los platillos que hace mi cónyuge?", cuestionó.

No tienes que sentirte mal por complacer a tu pareja; estos son los consejos

Los miembros del foro aprovecharon para compartir sus mejores recomendaciones y afirmaron que lo ideal sería no consumir azúcar para evitar tener problemas de salud e incluso se comparó el escenario con otros alimentos y bebidas que una persona debería evitar por cuestiones médicas, ¿es válido arriesgar el bienestar en nombre del amor?

"Ponga esto en cualquier otro contexto y está claro: si tuviera una alergia, entonces no se esperaría que comiera alérgenos preparados con amor. Si estuviera en recuperación, no se esperaría que bebiera cócteles preparados con amor. Si tuvo una lesión en la rodilla, entonces no se espera que participe con amor en las caminatas de fin de semana solo porque es una actividad que su cónyuge quiere compartir con usted"

Sugieren compartir otras actividades juntos. (Foto: Pexels)

Asimismo, recordaron que lo ideal es encontrar el balance perfecto entre ambos, ya que aunque la pareja ame cocinar y el hombre adore los postres y los comería si no le afectara el azúcar, "no hay absolutamente ninguna razón por la que tengas que hacerte sentir mal solo para demostrar tu amor"; en ese sentido los usuarios del foro agregaron que si el cuerpo responde mal a la azúcar, dejarla atrás no es una elección.

"Depende de ti ser claro sobre esto y mostrar tu amor de otras maneras que no te lastimen, y depende de tu cónyuge aceptar esto de ti completamente y no responder como si fuera un rechazo personal", se lee en el foro.

Incluso, quienes han pasado por situaciones similares sugirieron llegar a un acuerdo con la pareja y dejarle cocinar los postres pero con alternativas más saludables y libres o bajas en azúcar. "Tengo el mismo problema, solo que yo soy a la que le encanta hornear y mi esposo es el que está tratando de reducir el consumo", explicó una mujer anónima.

Alternativas libres de azúcar pueden ser la solución. (Foto: Pexels)

Ella misma aclaró que su solución ha sido reducir el horneado y cuando lo hace prefiere apostar por platillos que se puedan congelar e incluso compartir con sus vecinos y así no tener la nevera llena de postres ni obligar a su pareja a consumir algo que le hace mal. Esto también ha traído cambios positivos al estilo de vida de ambos: "Nos mantiene a ambos más saludables, mental y físicamente, que terminar con él u hornear todo lo que me gustaría".

A pesar de ello, la mujer reconoció que en las primeras ocasiones puede tomarse como rechazo, incluso si es para cuidar la salud, aunque su recomendación es "sigue afirmando tu amor por tu cónyuge mientras rechazas el postre azucarado con comentarios como: 'Cariño, te amo, pero sabes que no puedo comer eso'".

Finalmente, un usuario más que vivió un evento similar hace años, recordó que cuando comenzó con hábitos más saludables que le ayudaron a bajar más de 45 kilos, a su familia le tomó mucho tiempo aceptar y reconocer los cambios en su forma de alimentación: "Era casi como si el ajuste fuera más difícil para ellos que para mí".

