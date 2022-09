Conmoción mundial: Mamá olvida 7 horas a su bebé dentro de un auto y muere

La madre de una niña de Nueva Jersey encontrada muerta en el asiento trasero de un automóvil fue vista llorando en los brazos de un oficial de policía después de que le dijeran que la pequeña había perdido la vida. La niña, cuyo nombre no se ha revelado, fue encontrada inconsciente en el asiento trasero del Honda Civic gris de la familia el martes.

Un vecino la vio en su asiento en la entrada de la casa de la familia en Somerset, Nueva Jersey. La sacó del vehículo y le practicó la reanimación cardiopulmonar mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia y la policía. La niña llevaba al menos siete horas encerrada. A pesar de los frenéticos esfuerzos de los equipos médicos, la niña no pudo ser salvada.

Aún no está claro cómo se olvidaron de la niña, ni si los padres podrían enfrentarse ahora a cargos. Los vecinos los describieron como una familia cariñosa con al menos otra hija.

Aún no está claro cómo es que olvidó a su bebé. Foto: Especial.

La comunidad está impactada

“¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo se olvida? Supongo que todos somos olvidadizos, yo he olvidado cosas en el coche. Pero, ¿cómo te olvidas del niño, sabes? No lo sé', dijo el vecino Alex Krstavski. “Son unos padres estupendos. Los he visto muy cariñosos y mimosos con sus hijas”, agregó Treana Huntley, que vivía frente a ellos.

Aseguran que la mujer era buena madre. Foto: Especial.

Kids and Car Safety, junto con los padres, envió una carta a Pete Buttigieg, secretario del Departamento de Transporte, instándole a seguir adelante con la disposición que se aprobó en el proyecto de ley de infraestructuras el año pasado para que la tecnología en los autos para evitar más muertes sea forzosa en los nuevos vehículos.

SIGUE LEYENDO...

VIDEO | Hombre provoca terrible incendio en fabrica de papel; jugaba con un encendedor

Pareja de ladrones entra a robar a una cafetería pero se enfrentan a justiciero | VIDEO