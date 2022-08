Pasó 16 horas en las heladas aguas del Atlántico; sobrevivió gracias a una burbuja de aire

Un hombre, originario de Francia, consiguió sobrevivir por 16 horas mientras se encontraba a la deriva en océano Atlántico gracias a una burbuja de aire que se formó bajo su embarcación después de que su nave se volcara en el mar.

Según la agencia de noticias Reuters, la embarcación había zarpado de la capital portuguesa, Lisboa, el domingo por la mañana. De acuerdo con el informe de las autoridades, el velero "Jeanne Solo Sailor", de 12 metros, alcanzó a enviar una señal socorro poco antes de las 20:00 horas del lunes.

Cuando volcó, el velero se encontraba a 14 millas de las islas Sisargas, frente a la región de Galicia, en el noroeste de España, según medios de comunicación locales e internacionales.

Tras recibir la señal de socorro, un rescatista de Salvamento Marítimo, del gobierno de España, comentó que para ayudar al hombre que se encontraba a la deriva se utilizó un helicóptero, el cual llegó a las coordenadas donde ocurrió el naufragio.

Los socorristas golpearon el velero y recibieron "golpes de respuesta" que indicaron que "había una persona atrapada debajo", indicó Lavía, el miembro de Salvamento Marítimo.

No obstante, los rescatistas comentaron que las condiciones del mar en ese momento dificultaron el rescate, por lo que los guardacostas trabajaron "unas horas frenéticas" para asegurar el barco y garantizar que no se hundiera.

Tras horas de trabajo, el hombre de 62 años, identificado como Laurent Camprubi, fue rescatado "el día 2 de agosto a las 12:00 horas", indicó Salvamento Marítimo.

El hombre logró sobrevivir por 16 horas "con apenas 30 centímetros de aire". Fue evacuado, ileso, en un helicóptero.

"Gracias, gracias, gracias. Desde dentro del barco oí sobrevolar el helicóptero de Salvamento Marítimo. Sabía que estaba aquí y que me iban a rescatar, que no me iban a dejar solo. Era cuestión de tiempo. Tenía que sobrevivir por mí y mi familia", dijo Laurent Camprubi, en un comunicado de prensa.

