Mexicana sobreviviente del tiroteo en Highland Park narra el horror que enfrentó: "Vi a mis hijas tiradas en el piso"

El pasado 4 de julio, en el marco de la celebración por el Día de Independencia de Estados Unidos, un hombre, disfrazado de mujer, desató un tiroteo en Highland Park, Chicago. Como consecuencia de la masacre, decenas de personas resultaron heridas, entre ellas Silvia Vergara, una inmigrante mexicana.

Vergara, de 41 años de edad, lleva viviendo en Estados Unidos 14 años. La mujer se encontraba en el desfile alusivo al 4 de julio cuando recibió un impacto de bala en la pierna derecha. Actualmente, ya fue dada de alta del hospital y se recupera favorablemente en su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, el ataque comenzó 20 minutos después de que inició el desfile. Silvia comentó a CNN que en un primer momento no identificó los balazos "nosotros pensamos que no eran disparos, cuando ví que sí eran le grite a la gente que se agachara", dijo.

El ataque comenzó 20 minutos después de que inició el desfile. Foto: EFE.

Según la sobreviviente mexicana, las personas comenzaron a correr desenfrenadamente, chocando unos con otros. "Yo no sabía que hacer. Yo me quede (parada), por que la gente me aventaba" declaró.

"Yo vi a mi hija, con la niña y mi otra hija, tiradas en el piso. No se podían levantar por tanta sangre que se resbalaba", contó Vergara. La mujer agregó que mientras sus hijas se incorporaban, el tirador atacó de nuevo y comenzó a disparar. "Yo le quite la niña a mi hija y se la di a alguien, no supe a quién", dijo.

Posteriormente, la mujer ayudó a sus hijas a refugiarse de la lluvia de balas; sin embargo, mientras rescataba a sus familiares, una bala impactó en su pierna derecha. "Sentí algo caliente y ya de ahí no se supo más".

Finalmente, una de las hijas de Silvia contactó a la policía. Luego de la masacre, la familia fue rescatada de un local donde se refugiaron. "Nunca pensé que nos fuera a esperar esto", puntualizó Vergara.

