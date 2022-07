Le picaban las manos y creyó que era alérgica a los productos de limpieza; le diagnosticaron cáncer

Una mujer de 58 años se quejó en marzo de 2020 de una inusual picazón en sus manos; sin embargo, en ese momento Reino Unido se encontraba en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19, por lo que le fue imposible solicitar una cita médica para ver de qué se trataba ese picor.

Se trató de María Barry, quien trabajaba como directora de una guardería infantil en Londres.

Cuando empezaron las molestias, Barry creyó que se trataba de una reacción alérgica a los productos de limpieza que usaba. Los médicos le indicaron que mandara fotos de la sequedad de ambas manos y le recetaron varias cremas, pero ninguna solucionó el problema.

Cabe mencionar que María, también madre de 3 hijos, contaba con antecedentes de cálculos biliares y le extirparon la vesícula. No obstante, fue hasta abril del 2022 cuando le diagnosticaron un cáncer justamente en las vías biliares, una rara enfermedad que solo se presenta en alrededor de mil personas anualmente en Reino Unido, según el Sistema Nacional de Salud.

Maria es madre de Nico, de 32 años; Luca, de 30; y Nadia, de 27

Al no haber sido detectado a tiempo, esta mujer perdió varios meses sin un tratamiento adecuado que la ayudara a combatir la afección, por lo que los especialistas afirmaron que solamente le quedaban entre 3 y 6 meses de vida.

“Me picaban mucho las manos y me dolían los codos, las articulaciones, en todas partes”, señaló Barry en su portal de Go Found Me en el cual solicita apoyo para el costoso tratamiento.

Los hijos de María contaron que la quimioterapia está causando en su madre “terribles efectos secundarios”. Debido a esto, ellos están recaudando dinero para conseguir un tratamiento efectivo y menos dañino.

“El tratamiento de terapia génica que necesito no está disponible en el NHS y cuesta £16 mil 500 al mes en privado, por lo que estamos tratando desesperadamente de recaudar dinero. Cualquier cosa que podamos conseguir irá a salvar mi vida. No estoy lista para morir, estoy luchando por vivir”, expresó.

Maria es madre de tres jóvenes: Nico, de 32 años; Luca, de 30; y Nadia, de 27.

SIGUE LEYENDO

Un pez espada saltó del agua y "apuñaló" a una abuelita que intentaba tomarle una foto

Dejó morir a su bebé por ir de viaje con su novio: el indignante caso de una madre en Italia