Un pez espada saltó del agua y "apuñaló" a una abuelita que intentaba tomarle una foto

Los peces espada son depredadores de movimiento rápido que pueden usar sus afilados picos con un efecto devastador. Una mujer de la tercera edad, por desgracia, tuvo esa experiencia de primera mano mientras trataba de atrapar un pez espada hace unos días en la costa de Florida.

Una jornada tranquila de pesca terminó en un día tenso. Katherine Perkins fue atravesada por la afilada y larga punta del hocico de un pez vela, mientras se preparaba para tomar la foto del animal de 100 libras (45 kilos, aproximadamente) que acababa de pescar junto con otros dos amigos.

La oficina del alguacil del condado Martin informó que de un momento a otro el animal marino saltó del agua e hirió la ingle de la mujer de 73 años. En ese momento, sus compañeros aplicaron presión en la lesión mientras regresaban a la orilla, a la localidad de Stuart, en la costa sureste de Florida.

Según los medios locales, los hechos ocurrieron el pasado martes 19 de julio, y hasta el momento, no han informado del estado de salud de la adulta mayor.

Si la gente ve un pez vela, no es aconsejable saltar al agua tras él

De acuerdo con especialistas consultados por National Geographic, los peces espada utilizan su pico para atrapar comida y, probablemente, para defenderse. Ese pico se ve como un óvalo aplanado en corte transversal, y tiene bordes similares a los de una espada de metal “increíblemente afilados”. Los animales deslizan sus cabezas de lado a lado para diseccionar presas como calamares y peces.

Con una sacudida defensiva es como probablemente el pez espada atacó a Katherine en la costa de Florida.

Asimismo, aclararon que el bañista promedio no tiene que preocuparse por un ataque de pez espada, ya que el agua superficial no es su hábitat normal. No obstante, si la gente ve uno, no es aconsejable saltar al agua tras estos animales marinos.

Los peces vela es un género de peces perciformes de la familia Istiophoridae que habitan en el océano Atlántico, golfo de México, océano Pacífico y océano Índico. Por su aleta dorsal en forma de vela y sus 3 metros de largo, se dice que son unos de los ejemplares más elegantes del mar.

