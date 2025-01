Niña de 9 años es asesinada tratando de evitar el feminicidio de su hermana: "la defendió"

El brutal asesinato de una niña, de tan solo 9 años de edad, mantiene conmocionada a la población de Perú, esto luego de que se reveló que la menor perdió la vida tratando de evitar el feminicidio de su hermana mayor, quien estaba siendo atacada por su ex pareja sentimental. Los hechos violentos ocurrieron el pasado fin de semana dentro de una vivienda ubicada en el distrito de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, ciudad de Lima.

Según las declaraciones de los familiares de la menor, el día de los hechos la víctima estaba en compañía de su hermana mayor, una joven de 19 años de edad. Ambas estaban solas en su casa, puesto que sus padres habían tenido que salir a cumplir con una serie de encargos. En alguna hora del día, el ex novio de la adolescente llegó a la vivienda con la intención de hablar con ella y ambos entraron a la casa.

Sin embargo, la conversación se tornó violenta y el agresor - identificado como Víctor Jesús López Villagómez, de 21 años - tomó un cuchillo de cocina para atacar a la joven de 19. La hermana menor de la adolescente se percató de lo que sucedía y no dudo en salir a pedir ayuda a la calle, para posteriormente entrar a defender a su hermana; desgraciadamente, el feminicida se habría enfurecido con la menor, por lo que se lanzó en su contra.

Abuelo de la niña asegura que su nieta solo quería defender a su hermana

La menor tenía tan solo 9 años de edad. Foto: Prensa Directa Perú.

López Villagómez atacó a la niña en repetidas ocasiones con el cuchillo, hasta que la dejó sin vida en la casa. Al darse cuenta de sus acciones, el feminicida tomó sus pertenencias y salió huyendo de la vivienda. La joven de 19 años también quedó herida dentro de la cocina, pero afortunadamente fue trasladada hasta un hospital local y sobrevivió a sus lesiones; ahora, su testimonio será clave para dar con el paradero del asesino de su hermana.

Ante medios locales, el abuelo de ambas víctimas ha comentado que el agresor era el ex novio de su nieta mayor. Según el relato del adulto mayor, la niña de 9 años únicamente trataba de defender a su hermana, cuando López Villagómez la asesinó: "mi nieta pequeña salió corriendo para pedir ayuda, pero él no tuvo compasión. La siguió y la atacó. No es justo lo que le hizo a una niña inocente", dijo el hombre ante las cámaras de un canal de televisión local.

Hermana de la niña revela que el feminicida quería regresar con ella

El feminicida sigue libre. Foto: Prensa Directa Perú.

Por su parte, la adolescente confesó a las autoridades que López Villagómez llegó a su casa en estado de ebriedad y abordo de una motocicleta, para tratar de convencerla de regresar con él; no obstante, ante la negativa de la joven, el feminicida se habría enfurecido y la habría empezado a atacar con un cuchillo de cocina: “me pidió que volviéramos, pero le dije que no. Él insistía, y cuando intenté alejarme, me atacó”, sentenció.

La joven también dijo que las autoridades ya están investigando el caso, pero aún no han dado con el paradero del asesino de su hermana, por lo que aprovecho estar frente a medios locales para pedir que el hombre sea arrestado lo antes posible y que haya justicia para su hermana menor: "la comisaría está cerca de nuestra casa, pero aún no logran detenerlo. Queremos justicia para mi hermana. Dicen que estuvo (el feminicida) por Cerro Libre y por otros anexos, pero sigue libre. Esto no puede quedar así", dijo.

